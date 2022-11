Amici: LDA e Albe, single o con fidanzata?/ “Sto frequentando…”

Amici 21, LDA e Albe si raccontano a Rds next: i due si direbbero “non propriamente” single…

Sono gli ex Amici di Maria De Filippi più chiacchierati del momento, via web, e nel mezzo della polemica sul talent in corso, LDA e Albe parlano anche dei loro amori, sulla scia del successo di Cado. Il cantautore di Napoli e il collega di Brescia, Luca D’Alessio in arte LDA e Albe al secolo Alberto La Malfa sono la più alta new entry nella playlist Generazione zeta su Spotify Italia, con il nuovo singolo Cado, e durante la promozione del loro duetto trovano modo e tempo per raccontarsi on air Rds next, intervistati dal duo di giovani speaker Iris DiDomenico e Andrea Fratino.

Mentre fa la spola tra nord e Sud, tra sessioni in studio di registrazione e cambi di vestiario, il cantautore di Napoli nato a Roma, LDA, reduce dalla partita benefica Metti in campo il cuore così ironizza sul match dove ha segnato un goal: “Ero senza fiato. Stava Riccardo Fogli meglio di me”. E la quota gossip news non é mica finita qui. Incalzati sullo status sentimentale, se LDA non nasconde di essere un “single in una frequentazione con una napoletana in corso d’opera”, Albe invece resta sul vago, seppur non smentendo l’etichetta di single che ormai i beninformati del gossip gli affibbiano: “Io esco con una certa Hailey Bieber”, dichiara sarcastico, alludendo alla moglie di Justin Bieber. E quando Fratino ( il quale annunciava in un recente video su TikTok Albe come “single” per promuovere Cado) chiede a quest’ultimo di esporsi in maniera più decisa sul privato, il cantautore di Millevoci lascia intendere di aver rotto con Serena Carella, la ballerina conosciuta e con cui si fidanzava ad Amici 21, che ora é in America per una borsa di studio della danza vinta al talent: “Un po’ delicata la situazione… se stiamo insieme io e LDA? No limoni in diretta… é ufficiale, sto con lui. Ma siamo in due e se una persona ti dice ‘ora come ora non mi va che la gente lo sappia’. Cosa dovrei fare, mentire?”. LDA si sbilancia sulla fortunata conoscente: “É di giù, napoletana. Non l’ho trovata, é capitata”.

Che il napoletano 19enne e il bresciano 23enne abbiano tradito in amore? Albe tiene a smentire il gossip di un tradimento inferto alla fidanzata che precedeva Serena, nella scuola di Amici: “Una cosa, io non ho mai tradito…ero fidanzato e ho lasciato questa persona prima che baciassi Serena. Hanno pensato che io avessi tradito”. E LDA? “Mai tradito, per egoismo… Ho paura di star male io, con un tradimento“.

Cado é la svolta pop-drill degli ex Amici 21, LDA e Albe

Quando a RDS NEXT si chiede al duo di Amici 21 di introdurre in radio Cado, il motto legato al lancio del nuovo singolo é: “Cadere nella vita é importante “. Perché se non ci fosse lo sbaglio, la caduta, non vi sarebbe la possibilità di rialzarsi e quindi la chance di apprendere da un errore, una lezione. Cado é definita dal duo di cantautori come un esperimento pop-drill, così come i diretti interessati annunciavano pochi giorni fa nell’intervista su Zoom alla stampa e in presenza de Il sussidiario.net. Le vibes drill -spiega Albe- subentrano dopo i primi accordi al pianoforte. “Ci siamo dati mezz’ora a testa per scrivere un po’ di testo chiusi in una stanza, per una strofa ciascuno, e al termine della scadenza LDA aveva anche un incipit di ritornello”. Ad un certo punto il duetto si é palesato a rischio, con Albe che esortava LDA a rivisitare la seconda strofa, e il napoletano svela: “le parole erano belle. Testualmente era più bella quella originale, ma la seconda strofa di ora é melodicamente meglio”. Insomma, Cado nasce come dopo un parto non proprio facile, per gli ex Amici 21.

I due assicurano che canteranno sul palco del concerto live napoletano al Palapartenope, una delle tre date insieme a quella di Milano ai Magazzini generali e a Roma dell’Atlantico previsti per il tour di LDA 2023. Ma non solo. Albe si prepara ad un grande annuncio natalizio da dare ai fan e LDA anticipa l’uscita di un nuovo singolo e il secondo album di studio dopo l’eponimo -che contiene il singolo record di Amici 21, Quello che fa male- prevista prima del tour del nuovo anno.











