LDA lancia una pesante stoccata ad un collega cantante, svelando di aver scoperto che parla male di lui: "È invidioso". E il web svela chi può essere

LDA senza filtri. L’ex allievo di Amici, noto anche per essere il figlio di Gigi D’Alessio, ha parlato della sua carriera artistica e della sua avventura nel talent di Canale 5 durante il podcast di Simona Capone, Il Mondo Che Vorrei, dove ha lanciato anche una pesante accusa ad un collega.

Parlando di brutte esperienze in amicizia, LDA ha dichiarato di aver avuto amici che gli sono rimasti sempre accanto ma anche persone che invece l’hanno tradito. In particolare, il cantante ha parlato di un collega che parlerebbe male alle sue spalle, cosa raccontatagli da ben tre persone diverse. “L’ho scoperto perché tre persone mi hanno raccontato la stessa storia. – ha spiegato il figlio d’arte – Appena sono entrato a Sanremo c’era questo collega un po’ invidioso, che parlava male di me…”, ha aggiunto.

LDA: “Ho allontanato quell’amico geloso”, ecco chi potrebbe essere secondo il web

LDA preferisce non fare il nome del collega in questione, anche se qualcuno ha già associato le sue parole ad un altro ex di Amici, Luigi Strangis (vincitore dell’edizione alla quale LDA ha partecipato), visto il battibecco social che c’è stato tra i due qualche tempo fa. Tornando alle dichiarazioni del cantante, in merito alla reazione di fronte a questa scoperta, LDA ha spiegato di aver semplicemente allontanato ‘l’amico’, senza arrivare allo scontro o, comunque, al chiarimento: “l’importante è allontanarlo, fare finta di niente, senza neanche litigare.” ha infatti ammesso, aggiungendo infine “lo lascio nella sua invidia. Non ho tempo da perdere dietro a questa persona. perché mi devo stressare per litigare? Non c’è bisogno”.

