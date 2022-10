Amici, LDA rompe il silenzio dopo il ricovero/ “Posso dirvi che sto…”

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA si apre ai fan sul ricovero ospedaliero: le verità riprese su Instagram

Desta apprensione generale la notizia del suo ricovero ospedaliero avvenuto a Roma, così come lui stesso ha reso noto via social, e, intanto, LDA torna a rompere il silenzio sul suo stato di salute generale. L’occasione che l’ex Amici 21 di Maria De Filippi ha di rispondere alle richieste web di notizie sul suo stato di salute generale é un nuovo intervento tra le Instagram stories, che lui registra dopo aver diramato con un post pubblico la notizia della posticipazione della sua presenza live a San Severo del 16 ottobre 2022, a nuova data da destinarsi, un rinvio dovuto proprio al ricovero ospedaliero del 19enne, seguito a dei sopraggiunti problemi di salute del giovane. Questo, senza però aprirsi ai fan sui motivi legati alla questione di salute che lo ha visto costretto al ricovero e alla cancellazione dell’impegno domenicale, che lo avrebbe visto ricevere l’accoglienza di schiere di fan, che lo supportano sin dal debutto ad Amici 21.

Amici, LDA rompe il silenzio dopo il ricovero/ "Tornerò più forte di prima"

Il messaggio dell’ex Amici 21, LDA, dopo il ricovero

E in occasione del nuovo intervento, quindi, nel dettaglio LDA, in replica alla preoccupazione generale degli utenti del web fa ora sapere di essere in fase di ripresa:

“Ciao amoriii- esordisce nel messaggio via Instagram stories, per poi proseguire -. Volevo ringraziarvi per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni, ve ne sarò grato a vita. Posso dirvi che sto decisamente meglio e tra poco mi riprenderò del tutto.. Vi voglio veramente bene, grazie ancora. ll vostro Luchino”. Insomma, dalle ultime dichiarazioni rilasciate per iscritto si direbbe che LDA sia prossimo al rientro a casa dal ricovero avvenuto a Roma, o in alternativa che sia già tornato a casa, e sia quindi in via di guarigione. Certo é che nel momento di transizione che lo vede vivere questo momento difficile, il cantautore di Napoli può contare sul supporto dei fan, dopo aver fatto breccia nei cuori dei telespettatori prendendo parte ad Amici 21. Il talent show di Maria De Filippi gli ha permesso di raggiungere il consenso di pubblico e critica, e aggiudicarsi il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo, nella storia di Amici, con un singolo , Quello che fa male. Con la preannunciata guarigione di LDA prevista a breve, intanto, non si esclude che il 19enne possa confermarsi tra i concorrenti di Sanremo 2023, sulla scia del rumor incessante che lo direbbe prossimo al debutto al Festival della canzone italiana.

