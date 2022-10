Amici, LDA rompe il silenzio dopo il ricovero/ “Tornerò più forte di prima”

Amici 21, LDA ricoverato a Roma: come sta il cantautore?

Ha intrattenuto i telespettatori di Amici 21 con la musica del suo cantautorato, aggiudicandosi il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo nella storia del talent di Maria De Filippi con un singolo, Quello che fa male, e ora desta apprensione generale, LDA, data la notizia del suo ricovero. A diramarla ci pensa lo stesso Luca D’Alessio in arte LDA, che in un post condiviso via social si lascia taggare in quel di Roma, mentre si trova in un evidente stato di ricovero in ospedale, visibilmente provato. Sentito é il messaggio che il giovane cantautore di Quello che fa male lancia ai fan, a corredo del post rivelatorio, dove si vede costretto a posticipare la sua apparizione prevista a San Severo per il 16 ottobre 2022, a nuova data da destinarsi. «Buonasera a tutti, per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo -riporta nel messaggio social, Luca D’Alessio AKA LDA -. Inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto, ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito. Non è nulla di grave, tranquilli».

Ma non é tutto. Dal momento che gli internauti si mobilitano in massa a scrivergli, sincerandosi delle sue buone condizioni di salute, preoccupati per il suo stato di ricovero, il fenomeno pop di Napoli poi rassicura tutti. Lo fa aprendosi sul malore, in una serie di stories condivise via Instagram: «Vi sto leggendo tutti. State tranquilli, io sto bene. Non è nulla di grave. Vi voglio tanto bene. Le cose vanno affrontate tutte con il sorriso perché se vi guardate un secondo indietro noterete quante persone stanno peggio di voi. State tranquilli perché la mia situazione è una sciocchezza e tornerò più forte di prima».

LDA verso Sanremo 2023

Nel frattempo, si fa sempre più incessante online la voce che vedrebbe il terzogenito di Gigi D’Alessio e l’ex moglie Carmela Barbato in lizza per il posto di concorrente al Festival di Sanremo 2023. L’evento della canzone si terrà dal 7 all’11 febbraio 2023 al Teatro Ariston e in onda su Rai Uno, sotto la direzione artistica e la conduzione di Amadeus in collaborazione con Chiara Ferragni, valletta special per la prima e ultima serata della kermesse ligure

