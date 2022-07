Amici, LDA senza filtri su Gigi D’Alessio/ “Papà mi ha preso per pazzo, quando…”

LDA si racconta sul rapporto con Gigi D’Alessio, il rientro a casa e non solo, dopo Amici 21

Reduce dal successo e la popolarità raggiunti ad Amici 21 di Maria De Filippi, dove ha in particolare conseguito il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi biblici nella storia del talent di Canale 5, Luca D’Alessio in arte LDA torna a raccontarsi in toto e l’occasione è l’intervista concessa a Dimmi di te, web format condotto da Lorella Cuccarini.

Nell’intervento, incalzato dalle domande dell’ex insegnante di canto avversa al serale di Amici 21, LDA non ha lesinato dichiarazioni sul padre Gigi D’Alessio, che non è mi intervenuto nel suo percorso intrapreso in tv, se non per appoggiare l’insegnante Rudy Zerbi quando quest’ultimo lo ha rimproverato dandogli del superficiale per il rifiuto di esibirsi ad Amici sulle note e La paranza di Daniele Silvestri: “Papà ha fatto il padre e Rudy è stato un secondo padre e ha fatto bene”. E prosegue: “Il momento in cui sono uscito ad un passo dalla finale, era tanto il bisogno di casa, ho avuto dei sentimenti contrastanti, da una parte stavo malissimo, dopo 8 mesi di percorso, e dall’altra parte volevo rivedere mamma, gli amici, la pizza, poi mi mancavano i ragazzi una volta tornato a casa”.

Difficile è stato per lui riabituarsi ai ritmi della vita reale, una volta tornato a casa al rientro dal talent, che lo ha visto protagonista in tv per 8 mesi: “Ci ho messo una settimana e mezzo a tornare alla vita normale e papà mi ha preso per pazzo quando mi ha visto piangere davanti al traffico”. LDA si dice fiero dei suoi genitori ormai ex consorti, Gigi D’Alessio e Carmela Barbato. “Da piccolo ero terribile e tranquillo -fa poi sapere-, tipo quante cose ho rotto per via del pallone, vasi rotti a casa, e la musica è arrivata mentre giocavo a calcio, le gambe andavano per inerzia e la testa era da un’altra parte”. Quindi, il racconto dell’aneddoto sul momento in cui rivelò al padre Gigi D’Alessio la scelta di fare musica: “A 14 anni ho detto a papà che volevo fare il cantante in lacrime. Mi sembrava una cosa sbagliata. Mio padre mi ha sempre detto che mi avrebbe dato la canna per pescare, ma non il pesce. Il successo è farina del mio sacco, gli errori li ho fatti, le cose belle le ho fatte”.

Il peso del successo per LDA

Diventato popolare ad Amici, LDA può dirsi il fenomeno pop del momento e per lui la notorietà è una responsabilità di un certo peso pubblico, oltre ad essere un privilegio: “Su Instagram e i social parlo come ad un amico, poi ho un problema se faccio una canzone nuova metto subito lo spoiler, anche se non sono tanto fissato con il telefono. Mi hanno detto che ho salvato la vita a qualche ragazza, che soffriva di anoressia; non è che per colpa di uno scemo tu ti devi buttare giù ci sarà un’altra persona che ti farà sentire unica. Le persone ci ascoltano e quindi siamo influenti”.

