Rafael ha avuto la sua prima figlia: tutti i dettagli sulla nuova vita dell'ex allievo di Alessandra Celentano dopo Amici

Grande novità per i fan di Amici di Maria De Filippi: uno degli allievi più amati della maestra Alessandra Celentano è diventato papà per la prima volta. Di chi si tratta? Di Rafael Quenedit, il ballerino cubano che aveva conquistato il pubblico nella diciottesima edizione del talent con il suo talento. Il danzatore, infatti, ha recentemente annunciato sui social la nascita della sua prima figlia, Sienna Josephine, venuta al mondo il 6 novembre 2025. La notizia ha subito fatto il giro del web, riempiendo i commenti di auguri e messaggi affettuosi da parte di ex compagni, insegnanti e fan del programma.

Rafael oggi vive negli Stati Uniti, nello stato dell’Ohio, insieme alla compagna Melissa, anche lei ballerina. Non sono mancati, ovviamente, le congratulazioni della stessa Celentano, che ha espresso pubblicamente la sua gioia per l’ex allievo con un messaggio affettuoso: “Mi diventi papà, congratulazioni!”.

Rafael papà per la prima volta: il suo percorso ad Amici

Rafael Quenedit è entrato nella Scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2018, distinguendosi fin da subito per la sua tecnica impeccabile. Proveniente da Cuba e cresciuto artisticamente in un contesto accademico molto rigoroso, Rafael ha portato nel programma uno stile classico e pulito, che ha subito conquistato la maestra Celentano, da sempre molto esigente con i ballerini di danza classica.

La sua dedizione, la disciplina e la capacità di interpretare ogni coreografia con intensità hanno fatto di lui uno dei protagonisti assoluti di quell’edizione. Alla fine, è risultato il vincitore della categoria danza, dando il via ad una carriera che lo ha portato nei migliori teatri del mondo.

