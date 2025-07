Antonino Spadaccino racconta una forte testimonianza: cos'ha detto l'ex volto di Amici

Era il 2004 quando Antonino Spadaccino ha vinto una delle primissime edizioni di Amici di Maria De Filippi, diventando col tempo uno dei volti storici del talent show. Negli anni, ha continuato la sua carriera nella musica, collaborando con Emma Marrone e vincendo anche il programma di Rai 1 Tale e Quale Show nel 2023. Negli ultimi giorni, però, il nome di Antonino è finito sotto i riflettori per un episodio molto spiacevole che non ha niente a che fare con la sua musica. Durante la sua partecipazione al Napoli Pride, dove si trovava per il mese dell’orgoglio, il cantante ha rivelato di aver ricevuto un commento omofobo gravissimo.

A quanto pare, qualcuno gli avrebbe scritto che, a causa della sua omosessualità, avrebbe dovuto “comprarsi una corda“. Difatti, Antonino ha raccontato che, qualche settimana prima, aveva preso parte anche al Pride di Roma e, dopo aver condiviso sui social alcune foto di quella giornata, si era trovato a leggere dei messaggi omofobi. Tra questi, è apparso uno particolarmente violento, in cui qualcuno gli scriveva, per l’appunto, di “comprarsi una corda”, aggiungendo che sapeva già cosa farne, essendo lui una persona “diversa”.

Antonino Spadaccino vittima di omofobia: cos’ha raccontato

“Io ho 42 anni e sono abbastanza grande per capire che è solo un commento. Ma un ragazzino qualsiasi che ora vive il coming out, no. Potrebbe fare una stro**ata. Sì, io sono diverso e per fortuna non assomiglio a quella gente di m**da“, ha detto Antonino Spadaccino sul palco del Napoli Pride, ricevendo un’ondata di applausi da parte del pubblico presente. Nonostante i tanti progressi, nel 2025 l’omofobia è ancora molto presente nella nostra società. Di conseguenza, la testimonianza di Antonino può rappresentare un supporto importante per tanti giovani che stanno cercando di scoprire e accettare sé stessi.