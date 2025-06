Il rapper Lorenzo Venera, conosciuto anche con il suo nome d’arte Amnesia, è finito a processo per maltrattamenti. Nella sua carriera ha preso parte anche alla trasmissione di Amici di Maria De Filippi, precisamente l’edizione numero 12 del talent show di Canale 5, ma la sua è stata una vera e propria discesa piuttosto che un’ascesa. Come scrive il quotidiano freepress Leggo nella sua edizione online, il processo è in corso in quel di Torino, dopo le accuse della sua ex fidanzata.

Sono gravissimi i fatti riportati dall’ex compagna del rapper, sempre che siano veri sia chiaro, visto che la stessa ha spiegato che in un’occasione Amnesia le avrebbe detto che sarebbe finita come Giulia Cecchettini ma anche come Giulia Tramontano. Si tratta delle due povere ragazze tristemente note alle cronache per essere state brutalmente ammazzate dai rispettivi compagni. Gli episodi contestati sarebbero iniziati nel 2018, con le ultime minacce avvenute invece negli ultimi due anni. E pensare che la loro sembrava una bella storia d’amore.

LORENZO VENERA, LA STORIA D’AMORE CON LA SUA EX POI LA FINE

Stando a quanto precisa il quotidiano La Stampa, i due si sarebbero conosciuti durante l’estate del 2017 e dopo essersi frequentati per un po’, ed essersi innamorati, avevano decido di andare a vivere assieme nella casa del padre dell’ex Amici 12. Le cose però non erano andate come speravano, visto che il loro amore è stato vittima di numerosi alti e bassi, un continuo prendersi e lasciarsi, il classico rapporto tossico che alla fine sarebbe sfociato nella violenza.

A complicare il tutto sarebbe stata una vera e propria ossessione di Lorenzo Venera nei confronti della sua ex compagna, con controlli del telefono, ma anche aggressioni fisicamente con pugni, schiaffi, strattonamenti e tirate di capelli. Poi, negli ultimi tempi, era passato alle minacce gravi, quindi “ti ammazzo”, ma anche “un incidente più capitare”, e poi il paragone con le due vittime di femminicidio di cui sopra Cecchettin e Giulia Tramontano.

LORENZO VENERA, A PROCESSO L’EX AMICI: IL PASSATO DIFFICILE

Quella di Amnesia è una vicenda decisamente travagliata anche perchè già 11 anni fa aveva avuto dei problemi con la giustizia: era infatti finito agli arresti domiciliari per droga all’età di 26 anni. In quell’occasione le autorità gli avevano trovato in casa hashish, marijuana e cannabis, oltre ad un bilancino di precisione, e nonostante il ragazzo si era difeso dicendo che era roba per uso personale, alla fine era stato denunciato e poi processato.

Leggo fa notare come anche l’esperienza ad Amici fu travagliata, visto che Lorenzo Venera decise di auto escludersi dal programma, dicendo che la compagna di classe Greta aveva detto delle cose “molto gravi” sul suo conto, e per questo aveva preferito fare un passo indietro salutando tutti.