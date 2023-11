Amici, Mattia Zenzola annuncia il ruolo nel cast di Mare fuori musical/ Le reazioni 

Amici 23 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola é re-entry in studio: il nuovo ruolo

Ben oltre le aspettative del fandom e in generale dell’occhio pubblico di Amici di Maria De Filippi, Mattia Zenzola torna al centro studio del talent, ad Amici 23, come protagonista di Mare fuori Musical.

Ebbene sí, dopo il trionfale esordio in TV che lo vedeva candidarsi come concorrente ballerino ad Amici 19 e la re-entry al talent ad Amici 20, nelle medesime vesti di pupillo del maestro di ballo Raimondo Todaro dopo il ritiro dovuto ad un infortunio alla precedente edizione, Mattia Zenzola torna ancora una volta da protagonista ad Amici di Maria De Filippi.

Mattia Zenzola e l’annuncio social del nuovo ruolo a Teatro, dopo Amici

Accade nella nuova puntata domenicale di Amici 23, datata 12 novembre 2023 e in onda sulle reti Mediaset in chiaro tv su Canale 5 e in streaming sul sito web Mediaset infinity, occasione in cui tra gli ospiti in studio il vincitore dagli occhi di ghiaccio di Amici 22 presenzia al centro studio.

E la presentazione dell’ex Amici da parte della conduttrice Maria De Filippi, per Mattia Zenzola, é l’anticipazione di un ruolo inedito nel cast dei protagonisti interpreti, attori, in scena per il musical dedicato alla fiction Netflix e Rai, Mare fuori musical. Un debutto importante per il ballerino che si prepara per l’upgrade di attore a teatro, così come lui stesso rimarca tra le righe nella caption del post pubblico su Instagram, rilasciato a margine della re-entry ad Amici 23.

“É inspiegabile quello che sento ogni volta che torno ad Amici …-scrive Mattia Zenzola a corredo di un carosello di foto e video della nuova apparizione televisiva registrata ad Amici, con Giulia Molino tra gli altri protagonisti-, ci vediamo a Napoli al Teatro Augusteo per Mare Fuori Musical “. E le reaction degli utenti sono consensi, tra like, commenti e condivisioni social da parte degli utenti nella rete.

Il debutto teatrale del nuovo musical di Mare fuori é previsto per il 14 dicembre 2023.













