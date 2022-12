Amici, Mattia Zenzola nella bufera/ La madre tuona su Twitter: foto emblematica e…

Amici 2022, caos pulizie: Mattia Zenzola sotto attacco, la mamma lo difende

Ad Amici 2022 tiene banco la questione legata alle pulizie e al disordine che regnerebbero sovrani nella casetta degli allievi. Oltre che cantanti e ballerini pronti ad emergere nel mondo dello spettacolo, infatti, sono anche giovani ragazzi che vanno responsabilizzati in merito a una convivenza civile e rispettosa di tutti. Per questo Rudy Zerbi ha voluto alzare la voce negli ultimi giorni, avanzando addirittura l’ipotesi di seri provvedimenti disciplinari per coloro che non si sono affatto responsabilizzati sul tema dell’ordine e delle pulizie domestiche.

A finire nel mirino è anche Mattia Zenzola, il ballerino pupillo di Raimondo Todaro. Da molti è stato infatti tacciato di non essersi preso le sue responsabilità e di essere uno dei principali autori del disordine che regna in casetta. A prendere le sue difese ci ha però pensato la mamma Giulia che, come riportato da Isa e Chia, ha postato su Twitter una foto che paragona il letto del figlio (perfettamente rifatto) e quello di un altro allievo (in disordine). E a retwittato un messaggio di un utente con scritto: “Sicuramente potrebbe fare di più, come molti lì dentro, ma da qui a dire che fa zero anche no. In più non credo sia l’unico a fare il suo, chi fa di più lo fa perché vuole, non sono obbligati“.

Mattia Zenzola: in sua difesa arriva anche Christian Stefanelli

Il retweet della mamma di Mattia Zenzola ha scatenato feroci critiche su Twitter, al punto che, come riporta Isa e Chia, è stata costretta a rendere privato il suo profilo. Molti utenti infatti le ricordano che non si trova nella casetta assieme al figlio e che, dunque, non può sapere cosa realmente accade lì dentro. Ad andare in difesa dell’allievo di Amici 2022 è intervenuto anche un suo caro amico, Christian Stefanelli, che ha scritto con vena polemica: “Hanno paura di sfidarsi tra di loro tranne uno, chissà perché“.

Il riferimento è alla sfida prevista dal provvedimento disciplinare, alla quale alcuni allievi avrebbero voluto sottrarsi per senso di giustizia, non ritenendosi colpevoli del disordine e della sporcizia in casetta. La mancanza di pulizia alimenta dunque le tensioni tra i ragazzi: se alcuni di loro si sono assunti le responsabilità, altri invece ancora preferiscono tacere. Una situazione che ha dunque spinto i professori ad alzare i toni contro di loro: tra provvedimenti disciplinari e sfide immediate per la permanenza nel talent show, gli allievi di Amici 2022 stanno affrontando un periodo particolarmente complicato.











