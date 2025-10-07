Mew ha raccontato di aver vissuto un periodo molto difficile, oggi però sta bene, grazie alla terapia ha imparato a vivere con più leggerezza.

Mew ha iniziato a farsi spazio nel mondo della musica grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha partecipato anche a Sanremo Giovani e riesce sempre a fare breccia nel cuore di moltissimi fan con il suo incredibile talento. Il 10 ottobre 2025 uscirà il suo primo EP ‘Quando nessuno ci vede’, intervistata da Vanity Fair si è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni.

La talentuosa cantante ha rivelato di aver vissuto un periodo nero prima di scrivere l’EP, durante il quale usava un linguaggio molto tosto che ha risparmiato al pubblico. Oggi però vive la vita in modo più brillante rispetto al passato, infatti si sente rinata. Mew ha fatto sapere di aver lavorato molto su se stessa, grazie alla terapia ha avuto modo di capire molte cose di lei che prima non erano chiare. Oggi quelle situazioni che prima la appesantivano riesce a viverle in modo più leggero.

Mew parla di amori finiti, delle sue paure e svela cosa la rende felice

L’ex allieva di Amici parlando della sua sfera sentimentale ha rivelato di non aver scelto in passato i compagni giusti, ha vissuto amori tossici che l’hanno appesantita per molto tempo ma che è riuscita a lasciar andare. Ne ha parlato anche nel suo brano ‘Buia’, a detta sua è stato terapeutico metterlo per iscritto ma anche molto tosto.

Mew ha poi svelato di essere riuscita col tempo a liberarsi della paura di non piacere alla gente, ha capito che non può piacere a tutti e che deve solo essere se stessa. Ha imparato anche a fregarsene delle critiche e degli attacchi, la sua vita infatti va avanti comunque. A farla restare sempre a galla ci pensano la sua famiglia e la musica, ha poi rivelato di aver conosciuto molte persone nell’ultimo periodo che le hanno dato molti stimoli positivi, anche questo le ha fatto venire voglia di non affondare. Cosa la rende felice oggi? A detta sua è già tantissimo per lei guardarsi allo specchio quando si sveglia e dire che è una bella giornata. Ha poi aggiunto: “Mi ricordo bene i tanti momenti in cui mi svegliavo e dicevo, ok, oggi non ce la faccio, e tornavo a letto“.

