Mew è tornata a parlare della fine della sua storia con Matthew, nata nella Scuola di Amici, e lo ha fatto senza filtri. Ospite del podcast di Giorgia Soleri, la cantante ha spiazzato tutti, definendo la loro relazione “rumorosa“. Dopo aver abbandonato insieme il talent show, in molti consideravano i due come una coppia perfetta. Ma, la realtà era ben diversa. “Nelle relazioni passate sono sempre stata quella che si nascondeva, che taceva. Adesso ho deciso di essere rumorosa, nel mio sano egoismo“, ha spiegato.

Insomma, per la prima volta, l’artista si è messa al primo posto rispetto alla persona che aveva al suo fianco. Dopodiché, ha parlato anche dei motivi che la portarono, ormai due anni fa, a lasciare il programma di Maria De Filippi. “Avevo la fortissima voglia di tornare a casa dalla mia famiglia e di sentirmi protetta. Mi sentivo sballottata con Moltissimi riflettori addosso in qualsiasi momento, sei osservato 24 ore su 24“, ha dichiarato Mew.

Mew fidanzata con Irama? Il gossip

Ad ogni modo, dopo la rottura con Matthew, Mew sembra aver ormai voltato pagina. Da alcuni mesi, infatti, si mormora di una frequentazione con un altro volto noto di Amici: Irama. Dopo essere stati beccati diverse volte insieme durante l’estate e aver lasciato alcuni indizi sui social, la cantante, durante un’intervista, non ha negato il flirt con la voce di “Ovunque sarai“. Tuttavia, non hanno ancora confermato una relazione vera e propria, dunque non è chiaro quale sia ad oggi il loro legame.