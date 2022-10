Amici: Nunzio compie gli anni e Cosmary scorda Alex/ “Auguri amore!”

Amici 21 di Maria De Filippi, Cosmary Fasanelli fa gli auguri a Nunzio Stancampiano: la coppia é ufficializzata

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli sono ormai una coppia ufficiale, dal momento che la velina mora di Striscia la notizia si dichiara fidanzata con il latinista dopo Amici 21 e, inoltre, destina a lui un romantico messaggio di auguri.

Reduce da un’intervista rivelatrice dell’amore che la vincola al ballerino conosciuto ad Amici 21 di Maria De Filippi, la velina del tg satirico di Antonio Ricci si affida alle Instagram stories, per rivolgere il messaggio di auguri di buon compleanno all’amato festeggiato, che in data 25 ottobre compie 20 anni. “Buon compleanno amore mio”, con tanto di tag del profilo Instagram di Nunzio Stancampiano, é la dedica che figura tra le nuove stories dell’ex ballerina Amici 21, talent show dove lei faceva per la prima volta la conoscenza del latinista e del suo primo amore da talent, il cantante Alex Wyse.

Quest’ultimo, reduce dal rilascio del nuovo singolo Mano ferma per la casa discografica 21CO, desta curiosità mediatica, dal momento che su Instagram non ricambia il follow né all’ex Cosmary Fasanelli, né a Nunzio Stancampiano. Segno che i rapporti tra i 3 ex Amici 21, almeno da parte di Alex Wyse, non siano idilliaci. Ad oggi il cantante si trincera in un silenzio tombale rispetto alla lovestory ufficializzatasi tra Cosmary e Nunzio dopo il talent condiviso in tre, dove lui finiva per abbandonarsi all’amore per la ballerina, in balia dei sentimenti.

E mentre Alex si tiene a distanza da Cosmary e Nunzio, via social, il festeggiato 20enne, di due anni più piccolo della fidanzata, trova modo e occasione per scrivere in rete un messaggio autocelebrativo su Instagram: “Sono 20 e adesso bisogna prenderla con ancora più filosofia. Auguri a Nunzio”, é la dedica che il latinista scrive a se stesso via social, che viene poi seguita da una gran moltitudine di messaggi di auguri dei fan dell’ex Amici 21 e non solo. Cosmary Fasanelli batte like al post autocelebrativo di Nunzio, mentre fa rumore il defollow dell’ex di lei, Alex, ai danni del latinista, via social.

Cosa spinge di fatto il cantante a non ricambiare il segui ai due neo piccioncini?











