Amici, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli si sono lasciati?/ Il messaggio che spiazza i fan

Amici 21 di Maria De Filippi, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli dicono stop al loro idillio post-talent?

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli si dicono addio e mettono fine alla loro lovestory, dopo l’idillio post-Amici 21 che li ha visti protagonisti. O almeno questa é la supposizione che si solleva in queste ore, nel web. Molti, tra i fedeli spettatori di Amici di Maria De Filippi, temono infatti che i due ballerini di Amici 21 abbiano maturato la scelta di lasciarsi. Questo, dal momento che il latinista ha rilasciato via Instagram stories un messaggio sibillino, che sembrerebbe essere il chiaro indizio della fine di un amore, o meglio della storia avviata con l’ex velina mora uscente di Striscia la notizia.

Il ballerino latinista e la ballerina moderna si conoscevano per la prima volta quando indossavano l’uniforme di concorrente ad Amici 21, rispettivamente nel ruolo di allievo di Raimondo Todaro e allieva di Alessandra Celentano. Ai tempi del percorso formativo nella danza, tra i banchi di scuola di Amici, Cosmary faceva ben presto parlare di sé per l’inizio della lovestory avviata con il cantautore Alex Wyse, una relazione conclusasi nel breve periodo, dopo lo spazio e il tempo del talent show. Alla storia ormai finita, poi, seguiva l’inizio dell’idillio di Cosmary e Nunzio, che ufficializzavano il loro amore dopo aver preso parte ad Amici 21 e tra un impegno e l’altro previsto in agenda come ballerini, per effetto di diversi avvistamenti di coppia.

Il messaggio sibillino di Nunzio Stancampiano é un indizio della rottura tra gli ex Amici 21?

Ma qualcosa potrebbe essere evoluto in negativo, nella storia d’amore tra i due ballerini di Amici 21 di Maria De Filippi, così come trapelerebbe dal messaggio di difficile interpretazione lanciato a mezzo social da Nunzio. “Il mio unico errore è stato amarti…al punto da annullare me stesso”, é nel dettaglio il grido di Stancampiano, che é ora virale nel web e che lascerebbe pensare ai fandom dei due ballerini che gli ex Amici siano giunti al capolinea della loro lovestory. Chiaramente l’occhio pubblico attende una conferma o smentita del gossip sul presunto epilogo della lovestory targata Amici 21, da parte dei beniamini, diretti interessati.

