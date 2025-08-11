Dopo un'assenza che ha fatto discutere, Veronica Peparini si prepara a un ritorno ad Amici che promette emozioni forti. Ma perché era andata via?

L’attesa per il ritorno di Veronica Peparini ad Amici ha scatenato un’ondata di emozione tra i fan storici del talent show di Maria De Filippi. Dopo un’assenza che ha fatto discutere, la coreografa romana è pronta a rimettere piede nello studio televisivo che per anni l’ha vista protagonista tra coreografie spettacolari, lacrime, sfide serrate e crescita professionale. Ma cosa ha spinto davvero Veronica a lasciare quella cattedra tanto amata?

Durante l’edizione numero 22 del programma, il vuoto lasciato dalla Peparini si era fatto sentire. Gli appassionati avevano notato fin da subito la sua assenza e si erano moltiplicate le ipotesi: semplice pausa? Decisione personale? Dissidi interni? Lei, inizialmente, aveva mantenuto il riserbo, preferendo non alimentare indiscrezioni. Nel frattempo, il suo compagno, Andreas Muller – anche lui ex volto di Amici – aveva lasciato intendere che qualcosa, dietro le quinte, non fosse andato come sperato.

Ora, a distanza di tempo, Veronica ha deciso di raccontare la sua verità. E le sue parole rivelano la delusione, ma anche tanto affetto e riconoscenza. Il suo è stato un addio doloroso, non voluto, ma accettato con maturità.

I motivi di quell’addio

In un’intervista concessa al settimanale Nuovo, la Peparini tempo fa aveva ammesso che il distacco dal programma era stato vissuto come un cambiamento “imposto”, non frutto di una decisione pienamente autonoma.

“Non c’è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma. Si tratta di un semplice cambiamento. Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi – aveva raccontato la coreografa – Non vedermi seduta dietro la cattedra mi fa provare davvero un effetto strano, quello è stato un ruolo importante”

Non c’è stato dunque un motivo unico o un evento eclatante che ha portato all’uscita di scena e dieci anni all’interno di un format che ha segnato la sua carriera non si dimenticano facilmente. Nonostante l’amarezza, le sue parole non sono mai state taglienti e nei confronti di Maria De Filippi, la gratitudine è assoluta. Veronica riconosce alla conduttrice di averle dato una possibilità enorme, di quelle che segnano un prima e un dopo nella vita di un artista. “Con Maria sono rimasta in buonissimi rapporti e le devo tanto quindi la ringrazio. Sono molto grata per l’opportunità avuta”, aveva sottolineato. Al suo posto entrò Emanuel Lo, grande professionista e compagno di Giorgia che ha raccolto l’eredità lasciata da Veronica. Su di lui, la coreografa ha espresso un’opinione serena e professionale: “È un bravo artista, competente nel suo ambito”. Nessuna frecciatina, nessuna polemica aperta, solo la consapevolezza di aver lasciato un posto che per tanto tempo è stato casa.

Ora il ritorno appare inaspettato, eclatante. La Peparini tornerà nel mondo di Amici al posto di Deborah Lettieri, che a sua volta aveva preso il posto di Raimondo Todaro. I fan già sognano di rivederla in studio, pronta a guidare nuovi talenti con la sua energia, il suo stile inconfondibile e quel tocco umano che l’ha sempre contraddistinta. Perché certi legami, anche se messi in pausa, non si spezzano mai davvero.