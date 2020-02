Amici Prof/ Che cos’è? Al Bano e Romina giudicano i professori in sfida ma…

Amici Prof ci sarà oppure no? Dopo l’annuncio, Maria De Filippi ha lasciato tutti in sospeso in conferenza stampa e tutto per via della durata che il serale di Amici 19 potrebbe avere se Striscia la Notizia si dilungherà più del dovuto. Alla fine siamo sicuri che ci sarà un “accordo” pacifico per tutti e questa sera non solo vedremo i dieci concorrenti di Amici 19 lottare per un posto nel prossimo serale ma anche per salvarsi dalla doppia eliminazione già annunciata, e i professori? Non solo saranno chiamati a votare come hanno fatto in queste settimane, ma anche a scontrarsi in un girone ad hoc che vedrà protagonisti anche Al Bano e Romina Power per quello che Maria De Filippi ha definito un “ruolo inedito”. L’ironica gara inserita nel serale di Amici 19 ha preso spunto dai tre pomeridiani in cui i professori si sono messi a ballare tutti insieme e, poi, Alessandra Celentano si è lasciata andare con alcune persone presenti tra il pubblico.

AMICI PROF, AL BANO E ROMINA POWER OSPITI IN STUDIO

Di puntata in puntata, Rudy Zerbi, Stash, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Timor Steffens e Veronica Peparini si sfideranno nella “sezione” Amici Prof duettando anche con Al Bano e Romina, e altri ospiti, e non solo per spuntarla su un collega ma anche scegliendo ciascuno un allievo al quale essere ‘abbinati’ e al quale regalare una sorta di tesoretto che di cui potrà usufruire al serale o in casetta durante la vita di tutti i giorni. La stessa Maria De Filippi in conferenza stampa ha spiegato: “In questi ultimi sabato pomeriggio mi sono divertita a far ballare i professori, era una situazione ribaltata perché i ragazzi stavano a guardare i prof. Al Bano e Romina saranno protagonisti di Amici prof e con loro i prof. devono duettare mentre balleranno con altri ospiti; ci sarà un vincitore di Amici prof, che sarà associato ad un ragazzo, al quale sarà dato qualche benefit, tipo uscire dalla casetta o andare a cena fuori. Al Bano e Romina saranno presenze fisse”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA