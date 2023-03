Amici, quando tornerà in studio Maria De Filippi?/ Le date annunciate sul web

Maria De Filippi torna ad Amici e Uomini e Donne: ecco quando

Dalle indiscrezioni rivelate sul web sembra che Maria De Filippi sia pronta a tornare ad Amici, dopo la morte di Maurizio Costanzo. La conduttrice ha sospeso, giustamente, la sua presenza in Tv ma l’attesa starebbe per finire. Il portale di Amici News ha svelato la data della prossima registrazione del talent show: venerdì 3 marzo 2023.

Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli vuole il trono? / La risposta a Nicotera

Per quanto riguarda Uomini e Donne, sospeso per il lutto della conduttrice, l’amato dating show dovrebbe fare il suo ritorno il 6 marzo. Come riporta Gossip e Tv: “Precisamente verrà trasmessa la registrazione effettuata scorsa settimana, che sarebbe dovuta andare in onda domenica 26 febbraio. Venerdì 3 marzo 2023 i protagonisti del talent show torneranno in studio per registrare l’ultima puntata del pomeriggio di domenica, che andrà appunto in onda domenica 12 marzo. Dopo di che, da sabato 18 marzo 2023 prenderà inizio il Serale”.

Amici 22, Maddalena Svevi e Ramon Agnelli assenti in puntata/ Fuori dal serale?

Raffaella Mennoia e la dedica a Maria De Filippi per la morte di Costanzo

Raffaella Mennoia è autrice dei programmi più amati di Canale 5: Uomini e Donne e Temptation Island. Proprio lei non è solo una collega di Maria De Filippi, ma anche una sua amica di vecchia data. L’autrice televisiva era presente al funerale di Maurizio Costanzo per dare il suo supporto alla conduttrice.

Ai microfoni di Biccy, Mennoia ha speso delle bellissime parole per presentatrice Mediaset: “Maria a un adulto non dirà mai come si deve comportare, neanche a Tina e a Gemma. Devo dire che le sono molto grata. In agosto ero in crisi nera e a un certo punto Maria De Filippi mi chiese se mi servisse una mano e mi ha aiutata molto”. Di quel periodo ricorda soprattutto che “le ho fatto leggere il mio romanzo perché per me era fondamentale la sua approvazione. Mi disse che era molto carino e di stare serena. Allora mi sono fatta coraggio e l’ho finito. Quindi mi è stata di grande aiuto”.

Amici 22 e Uomini e donne, quando tornano in televisione?/La data della nuova puntata

© RIPRODUZIONE RISERVATA