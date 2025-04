Ad Amici di Maria De Filippi gli allievi non sono solo studenti in cerca di notorietà, sono anche artisti, “professionisti” davanti ai loro primi guadagni.

Il serale di Amici è, senza ombra di dubbio, il momento più atteso, dietro le luci della ribalta si nasconde un meccanismo ben strutturato che include anche una forma di guadagno per i giovani allievi.

Ogni anno, quando la fase serale di Amici di Maria De Filippi prende il via, milioni di spettatori si ritrovano davanti allo schermo per seguire le esibizioni dei ragazzi, le sfide tra le squadre, i giudizi spesso spiazzanti dei professori e dei giudici esterni.

Ecco quanto guadagnano i ragazzi di Amici

È la parte più spettacolare del programma, quella in cui si alza l’asticella e gli allievi devono dimostrare non solo il loro talento, ma anche la tenuta emotiva. E infatti, è proprio qui che si gioca il passaggio da “studente di Amici” a potenziale professionista del mondo dello spettacolo.

Il serale, però, non è solo una vetrina. È anche un momento in cui cambia tutto: le regole, le dinamiche, la pressione. I ragazzi si trasferiscono nella famigerata casetta, un ambiente chiuso e super controllato dove vivono, si allenano, si confrontano e, spesso, si scontrano. Non hanno contatti con l’esterno, se non con gli autori e i coach. Ma è proprio in quella condizione di isolamento che le emozioni si amplificano e, insieme a loro, anche le aspettative del pubblico che segue ogni loro passo.

E se da casa tutto sembra spettacolo e passione, la realtà è che i ragazzi vivono giornate intense, con ritmi quasi da professionisti. Le ore di prove, la preparazione fisica, le registrazioni, i confessionali: niente è lasciato al caso. Ed è proprio per questo che, anche se non siamo di fronte a un lavoro vero e proprio nel senso stretto del termine, i partecipanti ricevono un riconoscimento economico.

Non tutti sanno, infatti, che gli allievi del serale percepiscono un rimborso settimanale. Una cifra che non viene sbandierata durante il programma, ma che serve a coprire le spese quotidiane della permanenza nella scuola. E no, non si tratta di una somma esorbitante, ma di qualcosa che ha comunque un valore. Anche perché rappresenta un primo passo nel mondo professionale, un piccolo compenso per chi dedica intere giornate a coltivare un sogno sotto le telecamere.

Ma il vero “guadagno”, se così possiamo definirlo, va ben oltre il denaro. La visibilità mediatica che offre Amici non ha prezzo. Un’esibizione azzeccata, un brano inedito che gira sui social, una storia personale che colpisce il pubblico: basta poco per trasformarsi in un volto riconoscibile, in un nome che comincia a circolare anche fuori dagli studi Mediaset. È successo a molti ex allievi, da Alessandra Amoroso a Emma Marrone, da Sangiovanni ad Angelina Mango. Tutti partiti da quel palco.

Certo, non per tutti le cose si muovono allo stesso modo. Ci sono talenti che restano più defilati, altri che faticano ad emergere dopo l’uscita. Ma quello che è certo è che Amici offre una struttura solida, che include anche una gestione professionale dei diritti musicali, della distribuzione digitale, delle apparizioni pubbliche. E questo, in un’industria complessa come quella musicale o coreutica, è già un enorme vantaggio.

Quindi sì, i ragazzi guadagnano. Non solo 500 euro a settimana, ma anche un patrimonio di esperienze, contatti, occasioni. E se poi ci mettiamo l’adrenalina delle dirette, il supporto del pubblico e la crescita personale che un’esperienza del genere inevitabilmente porta con sé, allora si capisce che il serale di Amici è molto più di un programma televisivo. È un vero e proprio trampolino. E per alcuni, l’inizio di una carriera.