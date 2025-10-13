Una lite mai andata in onda tra Javier Rojas e Nicolai Gorodeskii: perché si sono scontrati nella scuola di Amici di Maria De Filippi

Ci sono risse che vanno in onda, come quella successa al Grande Fratello, o quelle che nel corso degli anni ci sono state a Uomini e Donne, tra schiaffi, gavettoni e scarpe lanciate contro l’avversario di turno. E poi ci sono quelle che non vengono mandate in onda al fine di non ledere l’immagine di ragazzi così giovani come appunto gli allievi di Amici di Maria De Filippi. Ma di chi si sta parlando di preciso?

Si parla di due ex allievi come Javier Rojas e Nicolai Gorodeskii all’epoca della 19esima edizione. Ma cos’è successo? Una lite molto accesa che non è mai andata in onda, come ha raccontato il primo a Lea Ballerina: “Faceva i versi dietro di me a lezione, mi sono arrabbiato, l’ho spinto, e poi la produzione ci ha diviso. Ci hanno dovuto separare perché sono volate pure delle minacce”.

Amici: dopo la lite è arrivata la pace tra Javier Rojas e Nicolai Gorodeskii

Ebbene sì, non è mai andata in onda la furiosa lite tra Javier Rojas e Nicolai Gorodeskii di Amici. Alla fine la produzione li ha dovuti mettere in due casette separate e questo è successo per varie puntate. Sono stati a distanza perché se no poteva succedere un autentico disastro. Ma come sono riusciti a chiarire una volta per tutte?

C’è stato lo zampino di Maria De Filippi che li ha messi a confronto e li ha fatti ragionare. A raccontare sempre Javier: “Le cose sono cambiate da quando lei ci ha parlato e lui mi ha chiesto scusa. Così facendo abbiamo fatto pace”. Ancora adesso lo ricorda con affetto quando si metteva davanti la telecamere e si metteva a dire di essere il miglior ballerino del secolo.

