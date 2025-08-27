Colpo di scena. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma per l'ex coppia più amata di Amici: le indiscrezioni stanno già circolando sul web.

Il talent sta per tornare, ma ancora una volta si accende il gossip su due dei protagonisti del programma. Si parla stavolta di Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la coppia che negli anni ha fatto parlare di sé. Un amore fortissimo, poi la separazione e alla fine un ritorno inaspettato. Poi c’è stata nuovamente la rottura – stavolta apparentemente drastica – annunciata da entrambi, che hanno però chiarito di voler continuare ad essere una famiglia per il bene della loro figlia Jasmine. Cosa sta succedendo ora? Le voci parlano di un nuovo ritorno di fiamma che, se confermato, potrebbe portare una grande novità per i fan della coppia.

Todaro e Tocca, perché si sono lasciati

La notizia è arrivata lo scorso aprile, quando la ballerina ha parlato per la prima volta – nel salotto di Verissimo – della separazione da Raimondo. Lo ha fatto non nascondendo la sua commozione, e nemmeno la sofferenza nell’affrontare un tema così delicato. “Adesso siamo molto sereni, io e anche Raimondo” – ha detto lei – “Ci tengo a dire che attualmente abbiamo un bellissimo rapporto e che la decisione di lasciarci l’abbiamo presa di comune accordo“. La ballerina ha così fatto che presente che entrambi si sono ad un certo punto resi conto che si stavano facendo del male, nonostante i tanti tentativi per salvare il matrimonio.

“Con Raimondo c’è un bene che va oltre” – ha continuato – “riconoscere che per il bene dell’altro è il momento di lasciarlo andare è un atto d’amore. Ad oggi, quando ci vediamo siamo più sereni di prima. Non è mai una cosa bella lasciarsi certo, però ora è così“. Negli scorsi mesi, a molti sembrava che entrambi avessero iniziato un nuovo capitolo della loro vita: lei è stata più volte avvistata insieme a un famoso hairstylist, mentre Raimondo era stato protagonista di un gossip che lo vedeva in compagni di una ragazza molto seguita su Tik Tok.

Di nuovo insieme?

Qualche settimana fa, è però apparsa una foto su Instagram pubblicata da Francesca Tocca, che la ritraeva insieme a Todaro e alla figlia Jasmine in occasione di uno stage di danza. Ora è arrivato un altro scatto, postato da entrambi gli ex coniugi e rimossa poco dopo da entrambi. Secondo quanto scritto da Gossip Tv, nell’immagine si sarebbe vista la scena di un pasto consumato in un ristorante in riva al mare, nel territorio siracusano. I due avrebbero trascorso una giornata di mare in compagnia della figlia Jasmine e di alcuni amici.