Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano sono tornati insieme? L'indiscrezione sui due ex allievi di Amici

Una storia coppia di Amici potrebbe essere tornata insieme. Di chi si tratta? Di Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi. Ma, si proceda con ordine. Cosmary e Nunzio hanno partecipato alla 21esima edizione del talent show, andata in onda tre anni fa. Tuttavia, la scintilla tra i due non è scoppiata durante il programma. All’interno della Scuola, infatti, la ballerina era legata sentimentalmente a un altro allievo: Alex Wyse. Cosmary, però, è stata eliminata prima dell’inizio del Serale, costringendo lei e Alex a vivere separati per diverse settimane.

Una volta terminato il programma, i due hanno provato a portare avanti la relazione lontano dai riflettori, ma le cose non sono andate come sperato e, dopo poco tempo, si sono lasciati. Non molto tempo dopo, hanno iniziato a circolare voci su un presunto avvicinamento tra l’ex velina e Nunzio, alimentando anche indiscrezioni su un presunto tradimento ai danni di Alex. Quel che è certo è che, alla fine, tra Cosmary e Nunzio è nata una relazione vera e propria, che è durata oltre un anno. I due, però, si sono ufficialmente lasciati nell’estate del 2023.

Cosmary e Nunzio: cosa sta succedendo tra i due ex allievi di Amici

Circa due anni fa, Cosmary Fasanelli aveva annunciato la fine della sua relazione con Nunzio Stancampiano, spiegando che la rottura era dovuta ad incompatibilità caratteriali. Il ballerino, però, non sembrava aver preso bene la decisione dell’ex fidanzata, tanto da tentare di riconquistarla con alcuni gesti sui social. Successivamente, entrambi hanno preso strade separate. Almeno fino a oggi, 6 luglio 2025. Poche ore fa, infatti, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione ricevuta da un utente, secondo cui Nunzio e Cosmary sarebbero stati avvistati insieme in un locale.

“Ritorno di fiamma?”, ha scritto Marzano, allegando anche una foto sfocata in cui si intravedono i due ex fidanzati. La notizia ha subito fatto scalpore, soprattutto considerando che la rottura tra i due ex allievi di Amici non sembrava essere avvenuta nel migliore dei modi. Proprio per questo, in pochi avrebbero immaginato un possibile riavvicinamento, né tantomeno un ritorno di fiamma. Va però sottolineato che, al momento, si tratta solo di indiscrezioni. Difatti, non è chiaro cosa ci sia davvero dietro questo incontro, né se tra Cosmary e Nunzio ci sia qualcosa di più di una semplice uscita tra ex.