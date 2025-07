I motori si scalderanno presto e Maria De Filippi tornerà con una nuova edizione di Amici. Ecco le novità della prossima edizione.

Il talent show è finito, a maggio 2025, con la vittoria di Daniele Doria ma ora i fan già non vedono l’ora di scoprire chi saranno i prossimi concorrenti della Scuola d’Arte più famosa della tv italiana. I casting sono infatti già iniziati, anche se al momento non sono ancora stati rivelati i dettagli su quello che succederà. Di certo la conduttrice Maria De Filippi si è detta pronta per iniziare, per l’ennesimo anno, questa avventura televisiva che ogni volta porta in scena giovani talenti con il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo.

A settembre potrebbe esserci infatti una vera e propria rivoluzione televisiva, tra addii e new entry in programma per il format Mediaset.

Amici 2026 e tutte le novità introdotte

Il primo addio potrebbe essere quello di Deborah Lettieri, la docente di ballo arrivata proprio nel corso della precedente edizioni. Questa è la prima indiscrezione che è circolata sui social, soprattutto perché lei stessa ha fatto capire sul web di voler abbandonare la “nave” di Amici. “Ogni viaggio ha un inizio i cui contorni sfumano e una fine che tutti aspettano” – ha scritto lei su Instagram – “E domani… sarà una fine che brucia. Che pesa. Che emoziona“. E ancora: “Ogni vero percorso continua. in modi che non sappiamo ancora. Ci vediamo lì”. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma i telespettatori hanno ipotizzato che la sua presenza nella prossima edizione di Amici possa non essere così scontata.

Nel frattempo si sta parlando già di alcuni nomi che potrebbero sostituire l’insegnante. Il primo fra tutti è quello di Veronica Peparini che, secondo le voci, avrebbe avuto da Maria la possibilità di tornare tra quei banchi dopo anni di assenza dal talent. Si parla inoltre di Andreas Muller, il marito della Peparini e papà delle sue due gemelline, e di Angelo Madonia che ha detto addio a Ballando con le Stelle durante la scorsa edizione del talent di Rai 1.

Nel frattempo, i telespettatori non vedono l’ora di scoprire chi saranno i giovani talenti che metteranno piede in quello studio televisivo e che mostreranno tutto il loro potenziale. I rumours dicono che potrebbero tornare Alessio Di Ponzio e Dandy, due ballerini già famosi al pubblico per la loro partecipazione alla 24esima edizione di Amici. Entrambi erano infatti stati costretti a ritirarsi in anticipo per via di alcuni infortuni subiti. Pare che le novità siano quindi molte, anche se bisognerà attendere ancora un po’ per scoprirle tutte.

