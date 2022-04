Amici, Rosa Di Grazia pazza di LDA dopo Deddy?/ “Non sono io, senza…”

Amici, nuovo flirt extra-talent tra Rosa Di Grazia e LDA? Esplode il gossip sugli ex allievi

C’è del tenero tra Rosa Di Grazia e LDA? Questo è l’interrogativo generale dal momento che l’ex Amici 20 ha rilasciato pubblicamente un messaggio lusinghiero per LDA, corredato da emoticon a forma di cuori rossi. Cos’hanno in comune i due giovani? Un’esperienza di partecipazione TV ad Amici di Maria De Filippi: Rosa viene ricordata per la sua uscita di scena ad Amici 20 avvenuta tra le lacrime con il suo allora fidanzato cantante in corsa al talent, Deddy, e LDA è il fenomeno POP del momento, dopo aver subito l’eliminazione da Amici 21 al sesto serale.

LDA si è ad oggi dichiarato single, dopo una lovestory sofferta e finita male, che è diventata per il 19enne prodigio fonte d’ispirazione per la scrittura dei testi delle sue canzoni. La musa ispiratrice in questo caso, è riconosciuta dal web in Emanuela Pennino, una ragazza che collabora come influencer e che ha a quanto pare lasciato il segno indelebile nella vita di D’Alessio junior. E intanto Rosa, ormai ex di Deddy, sembra farsi avanti con LDA, in un messaggio dall’interpretazione allusiva ad un possibile flirt in corso tra lei e il figlio di Gigi D’Alessio: “Ah e comunque Rosa non è Rosa senza le sue amate Bandane… e già che ci sono non posso non ascoltare Luca D’Alessio”. Parole che Rosa ha corredato con il tappeto musicale di Bandana, il nuovo singolo di LDA, con tanto di emoticon a cuoricini per lui. E non solo. Perché nell’Instagram story indirizzata a LDA, Rosa si lascia immortalare mentre indossa una Bandana dalla tinta rossa. Che la Di Grazia ci stia provando con Luca? Dal suo canto il 19enne sembra non disdegnare le attenzioni della concittadina di Napoli, tanto che lui condivide il messaggio della ballerina tra le sue Instagram stories.

Quando ormai mancano poche ore alla messa in onda del settimo serale di Amici 21, atteso per il 30 aprile 2022 su Canale 5, prosegue sovrano e incontrastato il fenomeno LDA, il pupillo di Rudy Zerbi eliminato dal talent al sesto serale dello show, tra le polemiche più disparate del web. Non solo dal punto di vista musicale, il figlio di Gigi D’Alessio si impone come trend anche in fatto di gossip dal momento che è torneato a riattivarsi sui profili social e a condividere con gli internauti delle chicche della sua vita privata, oltre alla sua musica. Come emerge tra le storie condivise in queste ore su Instagram il cantante record di stream di Amici 21 con Quello che fa male ( singolo certificato oro e platino in tempi storici ad Amici ) è molto vicino ad alcuni ballerini usciti come lui dal talent. Oltre a Rosa Di Grazia, parliamo anche di Christian Stefanelli e Carola Puddu, che hanno destinato dei messaggi social a LDA, promuovendo in piena regola il singolo Bandana. Che i summenzionati ballerini stiano attuando una collaborazione musicale con il figlio di Gigi D’Alessio, per la promozione di Bandana?

Bandana, quinto singolo di LDA, dell’era Amici 21, ha ad oggi raggiunto la posizione più alta al debutto #8 tra le tendenze per la musica su YouTube, segna il più alto debutto su Spotify Italia nella Top 200 posizionandosi alla #74 e ha raggiunto la #2 nella Top Songs chart di iTunes Italia, stazionando alle spalle di Elodie, #1 con Bagno a mezzanotte. Insomma nell’attesa del rilascio del video ufficiale , Bandana si candida per l’elezione di nuovo tormentone dell’estate 2022.











