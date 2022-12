Amici, Rudy Zerbi fidanzato?/ “Il mio cuore era congelato, ma…”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi si racconta a Verissimo: l’intervista

Dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 accogliendo ad Amici 21 nel suo team il talento di LDA, anche contro i detrattori, Rudy Zerbi si racconta in toto parlando non troppo velatamente di una possibile fidanzata. L’occasione che il talentscout ha di parlare di sé é un’intervista concessa a Verissimo, ai microfoni del talk-show condotto da Silvia Toffanin, dove il riconfermato insegnante di canto al talent di Maria De Filippi ad Amici 2022, esordisce parlando dell’importanza dell’esempio di una figura come quella che lui ricopre al talent di Canale 5: “Io sono come il prof di matematica, fisica, chimica, quello un po’ rompiscatole. Però poi con il tempo dici che magari quella cosa è servita”. Quindi, aggiunge: “La bacchettata che torna cara. La disciplina è importante, così come il rispetto. Non c’è tanta differenza con il Rudy papà. Magari ad Amici mi capita meno dire certe cose, ma ci sono comunque regole da rispettare per me”. E le dichiarazioni di Rudy Zerbi non finiscono qui.

Rudy Zerbi ha una nuova fidanzata? La confessione intimista

Mentre LDA, in un post condiviso via social, si dice grato a lui, per avergli permesso di esprimere la sua arte ad Amici, ritenendolo peraltro artefice della sua promozione a Sanremo 2023, Rudy Zerbi replica anche anche curiosità generale dei telespettatori sulla sua vita privata che si chiedono se sia un eterno single: “dico una cosa. Dopo tre lunghi anni, anche questo non lo sa nessuno… Te lo dico come te lo direi davanti a un tè con i biscottini. Dopo alcuni anni con il cuore congelato, forse sta succedendo qualcosa. Quindi non lo dico con altri dettagli e voglio essere scaramantico. Sto iniziando a sentire le farfalle allo stomaco”.

Insomma, a quanto pare il talentscout di Amici 2022 potrebbe rivelarsi innamorato di una donna top-secret. Chi é la fortunata possibile fidanzata del talentscout?

