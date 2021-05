Amici: Sangiovanni, gli inediti sono già tormentoni/ Video autoprodotti Guccy bag, Lady

Sangiovanni: da Amici 20 inediti dal successo garantito

Gli inediti di Sangiovanni compongono la tracklist del suo album. Il giovane cantante ha firmato il suo contratto discografico con la Sugar Music e ha scelto di intitolare il suo primo Ep semplicemente con il suo nome d’arte. Tra i favoriti alla vittoria del talent, e primo ad aver raggiunto il disco di platino con la sua ”Lady”, Sangiovanni ha presentato ufficialmente sui suoi social la copertina del disco. All’interno ci sono sei brani, tra cui anche la cover di Maledetta Primavera in versione live. Le altre canzoni sono ovviamente le sue: Hype, Malibu, Tutta la notte, Lady e Guccy bag.

In attesa di vedere un videoclip ufficiale del cantante su uno di questi pezzi, su Youtube sono stati caricati qualche mese fa due video self-made di ”Guccy bag” e di ”Lady”. Il primo è stato pubblicato a gennaio e si può vedere Sangiovanni nei corridoi della scuola di Amici 2021 con tutti i suoi compagni di avventura, per poi entrare in quello che è lo studio del pomeridiano per esibirsi. Nel video di ”Lady” invece è solo e gioca davanti alla sua immagine allo specchio con un lecca-lecca e un cappellino fluo in testa.

Sangiovanni e il successo di ‘Lady’

Sangiovanni è stato il primo dentro la scuola di Amici 2021 ad aggiudicarsi il disco di platino. Era il 19 aprile quando è andata in onda su Canale 5 la puntata del day time in cui Maria De Filippi gli ha comunicato la bella notizia. In quel momento, con fare misterioso, la conduttrice si collegò con la sala dove erano presenti tutti i ragazzi dicendo di avere una comunicazione che riguardava il giovane artista di Vicenza. Per un attimo ha fatto credere che l’allievo avesse combinato qualcosa, ma subito dopo lo ha rasserenato mostrandogli la scritta sullo schermo: ”Lady è certificato disco di platino”.

Con innegabile emozione, Sangiovanni raccontò che quando ha partecipato ai casting di Amici 2021 gli è stato chiesto di dire quale fosse uno dei suoi sogni, e lui ha risposto proprio quello di ricevere questo riconoscimento. Ad oggi la canzone su Spotify conta oltre 25 milioni di ascolti e si è posiziona al quinto posto nella classifica generale Fimi. Il cantante continua a fare numeri di streams e di vendite da capogiro, tanto da aver raggiunto anche il disco d’oro per ”Guccy bag” e un altro per ”Tutta la notte”. Sul canale Youtube di Amici è presente il video autoprodotto da Sangiovanni di ”Lady”.

Sangiovanni: il favorito per la vittoria di Amici 2021

Malibu è il suo ultimo inedito presentato durante una puntata del Serale. Il brano di Sangiovanni ha un sound tutto da ballare, si possono inoltre dedurre ulteriormente le capacità ritmiche e di scrittura del giovane cantante veneto, si prospetta già uno dei prossimi tormentoni di questa estate. Se ne uscirà vincitore dal talent o no lo scopriremo solo vivendo, ma Sangiovanni è già considerato uno dei nuovi volti della musica italiana da tenere d’occhio. Carta canta: 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e tre brani in top 100. Ora spetta a lui non deludere le aspettative dei fan pronti a sostenerlo appena fuori dal programma.

Non ci sarà da meravigliarsi se ci sarà proprio lui ad alzare la tanto ambita coppa sabato sera. Altre soddisfazioni gli sono arrivate con le certificazioni d’oro per Tutta la notte e Guccy bag, il suo primo singolo presentato ad Amici. Quest’ultimo non venne apprezzato da subito, alcune parti del testo infatti non convincevano del tutto alcune radio. I versi ”Ti regalo una bag di Gucci / Se mi togli i dubbi / Se mi cuci i buchi / Se mi cuci le ferite” in particolar modo non erano ritenuti proprio allegri e spensierati come magari è il sound del pezzo.





