Sarah Toscano e Holden sono fidanzati? Questa domanda circola ormai da mesi e, tutt’oggi, la risposta rimane ancora un mistero. Com’è noto, i due cantanti hanno partecipato insieme alla scorsa edizione di Amici, vinta da Sarah. Sebbene il programma non abbia mai parlato di una storia d’amore tra i due, i fan avevano notato una complicità speciale, ipotizzando che tra di loro ci fosse qualcosa. Il gossip si era diffuso ancora di più dopo la partecipazione della 19enne ad una delle canzoni dell’ex allievo, arrivata totalmente a sorpresa. Una volta finito il talent show, però, i due avevano negato qualsiasi indiscrezione, dichiarando di essere solo amici.

Nonostante ciò, negli ultimi mesi, sono stati beccati più volte insieme, sia soli che in compagnia. Di conseguenza, secondo i fan, i due non sarebbero legati solo da un’amicizia, ma da un rapporto più profondo difficile da definire. Poche settimane fa, Sarah ha partecipato al Festival di Sanremo, classificandosi al 17esimo posto con il brano “Amarcord“. Nelle diverse interviste rilasciate nella città dei fiori, ha sempre dichiarato di essere single, rivelando anche di avere una cotta per il tennista Matteo Berrettini. Ma, ecco che, nelle ultime ore, un nuovo indizio ha riacceso il gossip con il ‘figliastro’ di Laura Pausini.

Sarah Toscano e Holden di nuovo insieme: gli ex allievi di Amici sono fidanzati?

Ieri sera, sabato 1 marzo, Sarah e Holden erano insieme alla festa di un loro ex compagno di Amici: il ballerino Kumo. Quest’ultimo ha festeggiato il suo compleanno in compagnia delle persone a lui più care, tra cui anche i due cantanti. Entrambi hanno condiviso delle storie dal party, facendo gli auguri al ballerino. Tuttavia, non sono apparsi insieme in nessuna foto o video della serata, usando una grande discrezione. Ad ogni modo, tanto è bastato per riaccendere le speranze dei fan, ancora convinti che tra di loro ci sia qualcosa.

Tra l’altro, recentemente, Joseph Carta (questo il vero nome del cantante) è finito al centro di una polemica legata proprio a Sarah. Di cosa si tratta? Il 24enne è stato criticato per non aver supportato l’ex allieva, evitando di condividere foto o commenti sulla sua partecipazione a Sanremo. In tanti, infatti, si aspettavano un suo messaggio pubblico, che però non è mai arrivato. Ad ogni modo, la voce di “Amarcord” non sembra essersela presa con il cantante, rincontrandolo di nuovo alla festa di compleanno di Kumo. Ad oggi, Holden e Sarah sono solo amici o fidanzati? Chissà…