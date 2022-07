Amici, “Se Carola Puddu morisse…”e/ Un video indigna il web…

Carola Puddu protagonista di un video choc, fan indignati e polemiche

Carola Puddu è la protagonista di un video che sta indignando il web in queste ore. La ballerina di Amici è stata coinvolta da alcuni fan del programma in un video scioccante. Il video si intitola “Se Carola morisse”. Un analogo video era stato realizzato lo scorso anno per Aka7even. All’apertura del video, si susseguono una serie di foto e video con i volti degli ex di Amici che sarebbero sconvolti, arrabbiati o tristi per la scomparsa improvvisa di Carola. Nel video appaiono alcuni ex compagni del talenti di Canale 5 come Crytical, Nunzio, Mattia, LDA. Nel video un altro protagonista di Amici sarebbe pronto a vendicarsi per la morte di Carola. Si tratta del vincitore di questa edizione Luigi Strangis.

Tra Carola Puddu e Luigi non c’è mai stata una storia ma la ragazza è risultata amareggiata tanto che a distanza di alcuni mesi in un’intervista aveva confidato: “Quello che ho vissuto con Luigi è stata una storia d’amore che in realtà non è mai esistita. Perché dopo quel momento di emozione e fragilità tra di noi non c’è e non c’è stata una relazione”. Il video apparso sui social è però risultato scioccante e sono seguiti commenti indignati. In molti l’hanno trovato di cattivo gusto anche perché fare un video di questo tipo non ha nemmeno molto senso e appare anche totalmente fuori luogo.

Cosa è successo dopo Amici tra Carola Puddu e Luigi Strangis? I fan avevano sognato un seguito della loro frequentazione fuori dal contesto del talent e sono rimasti delusi quando Carola ha spento il loro entusiasmo rilasciando alcune dichiarazioni. Intervistata dal Settimanale DipiùTv la ragazza ha rivelato che tra lei e Luigi non c’è mai stato nulla: “Non c’è stato alcun seguito […] Siamo rimasti amici, punto, ma niente di più” conclude la ballerina.

Partecipare ad Amici è stato un salto nel vuoto per Carola. La ragazza ha attraversato delle difficoltà durante il serale di Amici ma ha sempre cercato di lottare per difendere il suo banco. Arrivata alla fine del serale, Carola ha ricevuto un’importante proposta di lavoro a cui non ha potuto rinunciare: il ruolo da protagonista nello spettacolo “Giulietta e Romeo”. Carola sta facendo le prove dello spettacolo e per il momento ha preso casa a Roma: “Adesso ho la mia autonomia e questo non accadeva da un po’ di tempo”. L’esperienza del talent ha stravolto la vita di Carola che è pronta a concentrarsi sempre di più su se stessa e sulla danza.

