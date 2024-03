Amici Serale 2024 ed.23: concorrenti, giuria e quando inizia/ Anticipazioni e novità: le squadre

Amici Serale 2024: i 15 concorrenti in gara e la composizione delle squadre

Amici 2024 è pronto a fare il suo debutto con il Serale. Archiviate le assegnazioni delle maglie d’oro agli allievi di canto e di ballo, le squadre sono ormai composte e pronte a mettersi in gioco nella fase più calda del programma. Ma cosa dovremmo aspettarci da questa nuova edizione del Serale, tra anticipazioni e novità? Gli allievi che si metteranno in gioco dopo la fase delle selezioni sono 15, e sono suddivisi nelle tre squadre che regaleranno al pubblico grandi emozioni.

Le tre squadre, stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, sono come sempre capitanate da una coppia di insegnanti, uno di danza e uno di canto. Nel team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, duo inossidabile ormai da anni, troviamo Dustin, Petit, Holden e Marisol. Anche quest’anno è stata confermata la coppia composta da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che hanno in squadra ben 6 componenti, la più numerosa: Mida, Nicholas, Sarah, Kumo, Lucia e Sofia. Inedita invece la coppia composta da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, che l’anno scorso era affiancato da Arisa: in squadra hanno Ayle, Lil Jolie, Martina, Gaia e Giovanni.

Amici Serale 2024, quando inizia e chi c’è in giuria

Queste sono dunque le squadre che si sfideranno al Serale di Amici 2024, che prenderà ufficialmente il via sabato 23 marzo in prima serata su Canale 5. Come sempre le puntate del Serale vengono registrate nel corso della settimana per poi essere mandate in onda il sabato sera, eccezion fatta per la finale che sarà in diretta.

Sul fronte giuria, invece, rimane invariata la composizione fortemente voluta da Maria De Filippi lo scorso anno. Confermatissimi nel loro ruolo il paroliere Cristiano Malgioglio, il cantante Michele Bravi e il ballerino Giuseppe Giofrè, chiamati anche quest’anno a giudicare la gara e il percorso dei ragazzi nella fase Serale.

