Amici Serale 2025 quando inizia e quante puntate del pomeridiano mancano

Mentre vengono assegnate le ultime maglie dorate, il pubblico di Amici 24 si chiede quando avrà inizio il serale e chi saranno i giudici. Manca infatti pochissimo alla partenza della fase più attesa e più importante del talent, che premierà il migliore di ogni categoria oltre che il vincitore assoluto della ventiquattresima edizione. Ma qual è la data d’inizio? Stando agli indizi trapelati proprio dai ragazzi di Amici e dai professori, mancano solo due puntate del pomeridiano prima dell’inizio del serale.

Amici 24, Francesca divisa tra Jacopo Sol e Nicolò: nuovo triangolo amoroso/ I dettagli che fanno discutere

Valutando, inoltre, che C’è posta per te è solitamente composta da 9 puntate, Amici Serale 2025 dovrebbe partire sabato 22 marzo, in prima serata su Canale 5. L’ultima puntata di C’è posta è, infatti, prevista per il 15 marzo. Il pomeridiano di Amici dovrebbe andare in onda fino a domenica 9 marzo, lasciando il posto il 16 marzo ad uno speciale “Amici verso il serale”, come accaduto negli ultimi anni.

Francesca Tocca, il suo nuovo fidanzato è Davide Greco?/ Esplode il gossip dopo la fine con Raimondo Todaro

Chi sono i giudici del serale di Amici 24?

Parlando di puntate, Amici Serale 2025 sarà composto, come di consueto, da 9 puntate totali, andando quindi in onda, salvo cambiamenti in corso, dal 22 marzo al 17 maggio. Ma chi saranno i giudici? È questa la domanda che più incuriosisce i fan del talent, visto che sembra che quest’anno la giuria sarà totalmente stravolta. Saluteremo, quindi, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, per trovare alle poltrone rosse un nuovo trio (o magari quartetto). I nomi più accreditati, al momento, sono quelli di Amadeus, Christian De Sica, Eleonora Abbagnato e Ilary Blasi. Nessuna conferma è arrivata dai canali ufficiali di Amici, dunque bisognerà attendere ancora un po’ prima di scoprire la giuria del serale di Amici 24.