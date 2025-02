Amici Serale è alle porte. La macchina organizzativa è in pieno fermento e, contemporaneamente, gli allievi della Scuola stanno sostenendo gli ultimi esami per conquistare la maglia d’oro. Quando inizia il Serale di Amici 24? Un’indiscrezione lanciata da Lorella Cuccarini ha svelato che potrebbe partire il 15 o il 22 marzo prossimo. Negli ultimi giorni sta circolando un’altra voce che potrebbe cambiare radicalmente l’assetto del talent: l’arrivo di una nuova giuria.

Amici 24 Serale anticipazioni: perché Maria De Filippi potrebbe cambiare la giuria

Da due edizioni, Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè occupano le poltrone della giuria. Il loro contributo è stato apprezzato sia dal pubblico che dalla conduttrice Maria De Filippi.

L’idea di un restyling totale avrebbe l’obiettivo di introdurre nuove prospettive e dinamiche nella valutazione degli allievi, garantendo uno spettacolo sempre più coinvolgente.

Amadeus e Ilary Blasi al Serale di Amici 24 come nuovi giudici? I pronostici

Secondo le indiscrezioni lanciate dal sito di scommesse Sisal, Amadeus e Ilary Blasi potrebbero essere giudici del Serale. In questa edizione di Amici 24, sono state diverse le occasioni in cui il voto del canale NOVE e la conduttrice di The Couple hanno giudicato le sfide.

Ilary Blasi riuscirà a conciliare i suoi impegni con The Couple? Il nuovo programma di Canale 5 richiede il massimo impegno per garantire ottimi ascolti e fidelizzare il pubblico.

Amici Serale, chi sono i giudici: Eleonora Abbagnato torna in squadra?

Il settimanale NuovoTv, diretto da Riccardo Signoretti, ha confermato la presenza di Amadeus ma non quella di Ilary Blasi ad Amici 24 Serale. A questi ha aggiunto anche i nomi di Christian De Sica ed Eleonora Abbagnato.

Per la direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma si tratterebbe di un ritorno dopo la presenza nel 2015 e nel 2016. Stessa cosa per l’attore romano dopo l’esperienza nel 2012 e nel 2020 solo per due puntate complessive.

Per il momento, la Fascino, casa di produzione del programma, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, alimentando il mistero su quale sarà davvero la composizione della giuria del serale.