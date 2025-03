Giovedì 20 marzo 2025 è stata registrata la prima puntata del Serale di Amici 24. Il debutto della nuova fase finale del programma, in onda sabato 22, ha visto notevoli cambiamenti a partire dalla giuria, con l’ingresso di Amadeus ed Elena D’Amario accanto al confermato Cristiano Malgioglio. Durante le varie esibizioni, il pubblico presente ha assistito a un ritorno inaspettato nella squadra dei ballerini professionisti, ovvero quello di Francesca Tocca. L’ex moglie di Raimondo Todaro, al centro di una polemica dopo le accuse di Carolyn Smith, ha deciso di far ritorno nella Scuola più longeva della tv.

L’addio di Francesca ad Amici aveva lasciato un grande vuoto nel corpo di ballo del programma di Maria De Filippi. La ballerina aveva deciso di prendersi una pausa dopo anni di presenza fissa nel talent di Canale Cinque. In una intervista rilasciata a Verissimo, la Tocca aveva raccontato a Silvia Toffanin il motivo della sua scelta difficile: “Sentivo che era arrivato il momento di fermarmi dopo nove anni incredibili”. Un’interruzione che è durata solo pochi mesi dal momento che ha sentito l’esigenza di far ritorno nella trasmissione che l’ha resa celebre.

Il 2025 non è iniziato nel modo migliore per Francesca Tocca che ha annunciato sui social la rottura dal compagno Raimondo. La notizia era arrivata dopo settimane in cui le voci di crisi tra i due erano diventate sempre più insistenti. Pian piano, sta riprendendo in mano la sua vita e già il ritorno al Serale di Amici 24 potrebbe voler dire qualcosa. La sua presenza sarà particolarmente importante dato che tra gli allievi ci sono due ballerine di latino che promettono di regalare grandi esibizioni. La sua esperienza e il suo talento potrebbero rappresentare un valore aggiunto per la crescita di Alessia e Raffaella.