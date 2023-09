Amici, Serena Carella e Rita Pompili si esibiscono con Kledi/ Pareri “opposti” per la maestra Celentano

Serena Carella, dalle critiche della Celentano ad Amici 21 al palco condiviso con una sua ex pupilla

L’esperienza ad Amici di Maria De Filippi è per molti giovani trampolino di lancio per una florida carriera; non è facile però trovare il favore di tutti i protagonisti, in particolare nel merito dell’opinione dei docenti. Ognuno propone un proprio stile di insegnamento, una propria metodologia, che come giusto che sia può “cozzare” con l’attitudine di un determinato talento che invece trova il benestare di un altro insegnante. Un esempio è rappresentato da un ballerina del talent, Serena Carella; finalista ad Amici 21 e parte della scuderia di Raimondo Todaro.

Il percorso di Serena Carella ad Amici 21 è stato applaudito da molti, ma non da Alessandra Celentano. La collega di Raimondo Todaro ha infatti avuto spesso da ridire rispetto alle doti fisiche della ballerina, a suo dire non consone rispetto al suo modo di vedere la danza. Ebbene, come riporta Il Vicolo delle News, la ballerina si è ritrovata – grazie al maestro Kledi Kadiu – a ballare con un’ex allieva della maestra: Rita Pompili.

Serena Carella e Rita Pompili, il trio inedito con il maestro Kledi Kadiu

In occasione della Summer Edition 2023 di Cervia, Kledi Kadiu ha infatti proposto un trittico di ballo con la collaborazione di Serena Carella e Rita Pompili. Le due giovani promesse di ballo, accomunate dall’esperienza ad Amici, hanno dunque avuto modo di stuzzicare la curiosità del web proprio in funzione delle opinioni opposte di Alessandra Celentano. La prima infatti – come anticipato – non trovava il favore della maestra; la seconda invece risultava tra le preferite per l’edizione di Amici 22.

Dunque, il trio composto da Kledi Kadiu, Serena Carella e Rita Pompili – oltre ad essere inedito – mette in evidenza come i giudizi soggettivi possano non trovare seguito nell’evidenza delle esperienze professionali. Nonostante le critiche di Alessandra Celentano, l’ex volto di Amici 21 si è ritrovata a condividere il palco con una delle pupille della maestra della passata edizione. Chissà cosa ne penserà la docente, e anche Raimondo Todaro, rispetto a quanto visto alla Summer Edition 2023 di Cervia.











