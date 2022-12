Amici, sfida Spotify Generazione zeta/ Top5: LDA e Albe, Aaron, Sangiovanni, Ascanio

Amici di Maria De Filippi conquistano la Generazione zeta: la sfida streaming di fuoco é su Spotify Italia!

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, si infiamma la sfida intestina del talent a colpi di ascolti in streaming su Spotify Italia, tra ex allievi, come LDA e Albe, e new-entries, come Aaron Cenere e Ascanio. A registrare il successo dei talenti delle varie edizioni di Amici é la playlist datata 6 dicembre 2022, Generazione zeta, che su Spotify Italia é aggiornata periodicamente, e accoglie le canzoni e gli artisti dal maggior volume di ascolti in streaming e ascoltatori, come elementi più rappresentativi dei nati negli anni compresi tra il 1997 e il 2012. La playlist Gen Z é trasversale, in quanto chiaramente aperta a tutte le generazioni, e al momento consacra i talenti di Amici come favoriti dai fruitori di musica. Tra questi, il duo LDA e Albe, come il vero fenomeno pop di Amici 21 di Maria De Filippi, con il successo di Cado. Il singolo rilasciato lo scorso 11 novembre 2022, che non si schioda da giorni dalla Top5 e si colloca alla #4, scalzando Sangiovanni. Sembra proprio che la mancata ospitata TV ad Amici -al centro di una polemica web dei fandom del duo sul talent- non scalfisca l’influenza imponente che LDA e Albe riescono ad esercitare, trascendendo lo spazio e il tempo del talent. Nonostante il cantautore di Napoli e il collega di Brescia fossero diretti rivali, rispettivamente allievi di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, ad Amici 21, i due hanno dato vita ad un’amicizia nonché un’alchimia musicale magica, la cui testimonianza é il successo di Cado, dove LDA e Albe scrivono a prima-firma la stessa storia d’amore. Nel frattempo, Luca D’Alessio in arte LDA si impone come l’unico allievo nella storia di Amici a confermarsi tra i primi 22 Big a Sanremo 2023, finendo in un mare di lacrime di gioia condivise con i fedeli supporter.

E il vincitore della sezione canto di Amici 20, Sangiovanni, si colloca alle spalle del duo “LDAlbe”, alla #5, con il nuovo singolo rilasciato lo scorso ottobre 2022 e presentato ad Amici di Maria De Filippi: Fluo.

Nella Top3 targata Generazione zeta, su Spotify Italia, habemus poi l’inarrestabile scoperta dell’insegnante di canto e cantautrice Arisa ad Amici 2022, Wax. Il giovane dal rebel heart supera quota 1 milione di stream con la sua Turista per sempre. Ma non é finita la carrellata di Amici. Alla #2, troviamo una grande sorpresa sotto l’albero, che si supera di diverse posizioni, e si tratta del biondo neo allievo di Rudy Zerbi, Aaron Cenere. Con Universale il 18enne parla alla libertà del fluire inesorabile della vita come il vero e unico amore per cui valga la pena lottare. E a grande sorpresa, poi, la #1 Gen Z vede ora outsider di Amici, Ascanio. Si tratta dell’allievo di Rudy Zerbi uscente di Amici 2022, in seguito alla sfida affrontata contro la figlia d’arte di Mango e Laura Valente, Angelina Mango. L’eliminato é ora in pole position con l’inedito Margot, per i nati sotto il segno della Gen Z . Che sia una richiesta da parte dei fan, ad Amici, di riammissione al talent?

La Top 10 di Generazione zeta vede NDG…

Ma le sorprese di Amici non sono finite. Fuori dalla Top5, in rappresentanza della Generazione zeta, non si schioda dalla Top10 neanche un allievo di Lorella Cuccarini, ad Amici 2022, NDG. Alla #6 si classifica, infatti, Fuori, al grido di “Quindi non é amore, é solo sesso… Bagno col gin quello che mi hai lasciato dentro!”. Posizione #9 per l’altra traccia di Sangiovanni, Mon amie freestyle. Alla #11, troviamo l’altro allievo di Rudy Zerbi ad Amici 2022 e timbro vocale riconoscibile, Tommy Dali, con il coinvolgente inedito Male. Alla #13 segue la ballad intimista Più mia dell’altro allievo di Rudy Zerbi, Piccolo G. #17, in Top20, l’ex allievo di Lorella Cuccarini e finalista ad Amici 21, Alex Wyse, con Mano ferma. Posizione #22 per l’altro pupillo di Lorella Cuccarini, ad Amici 2022, Niveo, con il brano Scarabocchi, che inoltre fa volare il cantautore al Capodanno 2023 radiofonico di Rtl 102.5 e Radio Zeta previsto all’Arena di Verona.

