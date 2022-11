Amici, sfida Spotify tra LDA e Albe, Wax, Sangiovanni, NDG/ Generazione zeta premia..

Amici, LDA e Albe competono tra le nuove e vecchie glorie del talent, e non solo: ha voce la Generazione zeta

In barba alle critiche di chi li riduce all’etichetta di meteore della musica, in quanto ritenuti destinati a durare poco, LDA e Albe insieme ad altri talenti di Amici spopolano su Spotify Italia, nella playlist rappresentativa della Gen. Z. A dispetto dei detrattori, il duo pop di Amici 21 -reduce dal rilascio di Cado -si impone come la più alta nuova entrata, alla #3, nella playlist Generazione zeta di Spotify Italia con l’esorbitante numero di 511.844 ascolti in streaming, cumulati a partire dalla data del rilascio del duetto dell’11 novembre 2022. Alla posizione #2, permane l’ex Amici 20, Sangiovanni, con il singolo Fluo, che veniva rilasciato il 7 ottobre 2022 e, allo stato dell’arte attuale, segna 2.413.412 ascolti in streaming. La posizione #1, dopo il rilascio del primo inedito Turista per sempre ad Amici 22 da lui registrato l’8 novembre 2022, é di Wax, che potrebbe imporsi come la rivelazione del talent show di Maria De Filippi in corso.

Gli altri beniamini di Amici amati dalla Generazione zeta

Fuori dalla Top3, nella playlist che Spotify Italia dedica alla musica rappresentativa della Generazione zeta, ovvero i nati negli anni compresi dal 1997 al 2012, staziona l’altro concorrente di Amici 22, NDG, con il primo inedito lanciato al talent, Fuori. Quinto posto per Tananai con Serie A, seguito poi al sesto posto dall’altro concorrente di Amici 22, Aaron Cenere, con il primo inedito rilasciato al talent di Maria De Filippi. Ottava posizione per Mi chiamavi, singolo di Diego Lazzari. Nono posto per Tommy Dali, altro concorrente di Amici 22, con l’inedito Male. A seguire chiude la Top10 La storia più bella di sempre di Will, seguito poi all’undicesimo posto dall’altro concorrente di Amici 22, Piccolo G, con l’inedito Più Mia.

Nel frattempo, inoltre, complice la notevole influenza che esercita da oltre una settimana sulle piattaforme musicali e in radio, il singolo del loro duetto, Cado, LDA e Albe sono coinvolti in una polemica che taccia Amici 22 di Maria De Filippi di negare loro un’ospitata TV promozionale per il nuovo progetto. La mancata apparizione TV di LDA e Albe ad Amici 22 non é vista di buon occhio da una larga parte dei telespettatori e intanto i due cantautori la motivano in un intervento radiofonico.

