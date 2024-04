Amici, Sissi Cesana è tornata con l’ex fidanzato dei Bnkr44?/ L’indizio dopo l’addio a Dario Schirone

Sissi di Amici 21 è tornata insieme al suo ex fidanzato dopo la rottura con Dario Schirone?

Sissi Cesana è stata una delle protagoniste di Amici 21, l’edizione che venne poi vinta dal cantante Luigi Strangis. Il percorso della cantante nel talent di Canale 5 fu caratterizzato da molti importanti traguardi musicali, ma anche dalla storia d’amore che nacque col ballerino Dario Schirone. Una relazione che nacque con qualche difficoltà, visto che Sissi arrivò nella scuola di Amici già fidanzata. Tuttavia decise di lasciare il suo fidanzato con una telefonata dalla casetta di Canale 5 per vivere la sua relazione con Dario.

La storia con il ballerino è andata avanti per qualche mese anche dopo Amici, ma è poi giunta al capolinea. Da allora non ci sono stati aggiornamenti sulla situazione sentimentale della giovane cantante, almeno fino ad oggi.

Sissi e il video con un ragazzo al mare: ritorno di fiamma con l’ex fidanzato?

Sissi è tornata sotto i riflettori dei fan di Amici per un TikTok in cui sembra abbia voluto nascondere la presenza di un ragazzo che altri non è il suo ex, proprio il ragazzo che aveva lasciato ad Amici. L’ex in questione è uno dei componenti della band Bnkr44, che si è fatta conoscere al pubblico con la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo. Alcuni follower avrebbero iniziato a notare il riavvicinamento fra Sissi e il cantante già da qualche tempo. D’altronde, un indizio è arrivato anche dal ragazzo che, in una live social, avrebbe fatto capire di essere tornato insieme alla sua ex. Nel video pubblicato da Sissi invece (che trovate alla fine dell’articolo), la cantante è al mare ma cerca, indossando il cappuccio della felpa, do nascondere il ragazzo che si trova dietro di lei.

CHE RUDERE CHE CERCA DI COPRIRLO MI STO FACENDO LA PIPÌ SOTTO pic.twitter.com/kBoAv7wGiL — Giulia (@tr4shtalker2) April 24, 2024

mi spiego meglio.

entro nella live di caph e lo trovo che suona la chitarra, inizia a leggere varie domande tra cui una "sei fidanzato?" lui risponde dicendo "sì" aggiungendo una frase in inglese facendo intendere fosse sissi.

aggiunge anche "ma tanto lo sapete già potete fare- — ★ (@heyitseliana) February 26, 2024













