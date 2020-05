AMICI SPECIALI, 2a PUNTATA/ Diretta e giudici: Michele Bravi vincitore?

Pubblicità

ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 MAGGIO DI AMICI SPECIALI

Venerdì 22 maggio, in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce la seconda puntata di Amici Speciali, il format che ha riportato sul palco della famosa scuola alcuni dei talenti che, negli anni, hanno trovato il successo partecipando al talent show della conduttrice. Un format ideato per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile che sta combattendo contro l’emergenza coronavirus. La prima puntata che ha regalato momenti musicali di altissimo livello, ma anche momenti divertenti grazie alla presenza dei giudici, ha incollato davanti ai teleschermi 3.875.000 spettatori pari al 18.8% di share. Anche questa sera, a giudicare le esibizioni dei concorrenti sarà la giuria formata da Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Giorgio Panariello. Quali esibizioni, dunque, vedranno i telespettatori?

LE ESIBIZIONI DELLA SQUADRA BLU DI AMICI SPECIALI

La squadra blu composta dai The Kolors, Alberto Urso, Irama, Javier, Gabriele Esposito e Umberto Gausdino è pronta a far sognare il pubblico con esibizioni che si preannunciano sensazionali. A fornire qualche piccola anticipazione sono Gabriele, Javier e Stash. Eposito, pur non volendo dare spoiler, afferma che potrebbe esserci qualche remake di qualche pezzo del passato perché “mi piace essere camaleontico”. Javier, invece, promette una variazione classica e i fans scommettono sullo Schiaccianoci. Stash, invece, non anticipa nulla, ma promette esibizioni pazzesche. La squadra blu, dunque, tirerà fuori dal cassetto dei pezzi bomba? I fans puntano tutto anche su Irama che potrebbe riproporre il nuovo singolo Mediterranea, sulla voce di Alberto Urso e sulla sensualità di Umberto.

LE ESIBIZIONI DELLA SQUADRA BIANCA DI AMICI SPECIALI

La squadra bianca formata da Alessio Gaudino, Random, Gaia Gozzi, Michele Bravi, Giordana Angi e Andreas Muller non resta a guardare ed è pronta a rispondere con esibizioni altrettanto forti. Random, in particolare, dà appuntamento a tutti i suoi fans per la presentazione del nuovo singolo. “Vi dico che accadranno tante cose, avrò pezzi diversi tra loro da interpretare. Vestirò i panni di personaggi diversi tra loro”, ha aggiunto a Radio Zeta Alessio Gaudino, vincitore della prima puntata. Gaia Gozzi, invece, parla di “un’anticipazione piccantissima”. Tra canzoni e coreografie, dunque, anche i concorrenti della squadra bianca sono pronti per una seconda puntata sensazionale.

MICHELE BRAVI FAVORITO PER LA VITTORIA

Chi sarà il vincitore della seconda puntata di Amici Speciali? Se a spuntarla, al termine del primo appuntamento, è stato il ballerino Alessio Gaudino, secondo Planetwin365 il vincitore della seconda puntata potrebbe essere Michele Bravi il cui trionfo è quotato a 2,75. Al secondo posto si posizionano i The Kolors a 4,50. A pari merito con la band napoletana c’è Gaia Gozzi (4,50) seguita dal ballerino Alessio Gaudino che, quotato a 5,00, potrebbe sorprendere tutti e portare ancora a casa la vittoria. Il vincitore, dunque, sarà scelto tra questi nomi o spunterà un altro concorrente a sorpresa?



