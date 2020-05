Amici Speciali/ Diretta, concorrenti e giudici: due squadre e un vincitore a serata

Pubblicità

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA AMICI SPECIALI

Venerdì 15 maggio, in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce Amici Speciali, il nuovo talent show ideato per mettere l’arte di cantanti e ballerini a disposizione della beneficienza. Quattro prime serate nel corso delle quali dodici beniamini del pubblico si affrontano con canzoni e coreografie per aiutare l’Italia in un momento particolarmente difficile. La parola d’ordine della nuova scommessa televisiva di Maria De Filippi è solidarietà. Cinque ballerini e sette cantanti mettono il proprio talento a disposizione della beneficienza per regalare uno spettacolo divertente ed emozionante al pubblico. Due squadre che, ogni settimane, si affronteranno attraverso una serie di sfide e che, al termine di ogni puntata porteranno all’elezione della squadra vincitrice e del vincitore assoluto della serata.

I CONCORRENTI DI AMICI SPECIALI

I concorrenti di Amici Speciali sono nomi molto amati dal pubblico di canale 5. Molti dei protagonisti del nuovo programma di Maria De Filippi sono stati già allievi della scuola più famosa d’Italia. I cinque ballerini che hanno accettato di partecipare al nuovo format sono: il vincitore di categoria della 15° edizione Gabriele Esposito, il finalista della 15° edizione Alessio Gaudino, il vincitore della 16° edizione Andreas Muller, il ballerino latino-americano semifinalista della 18° edizione Umberto Gaudino, diventato poi professionista di Amici e per il vincitore di categoria dell’edizione il ballerino Javier Rojas. I cantanti, invece, sono: Irama, vincitore di Amici 17; Michele Bravi, Giordana Angi, seconda classificata di Amici 18; il vincitore di Amici 18 Alberto Urso; la band The Kolors; Random e Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19.

AMICI SPECIALI: LA GIURIA

A valutare le esibizioni dei vari concorrenti in gara sarà la giuria composta dal conduttore Gerry Scotti, dall’attore Giorgio Panariello, dall’attrice Sabrina Ferilli e l’Etoile di fama mondiale Eleonora Abbagnato. Fondamentale, poi, sarà il parere del Direttore d’Orchestra Peppe Vessicchio, di Alessandra Celentano e di Rudy Zerby. Infine, in studio, a valutare le performance dei talenti ci saranno quattro rappresentanti delle più importanti radio italiane: Anna Pettinelli per RDS Radio Dimensione Suono, Daniela Cappelleti per RADIO ITALIA Solo Musica Italiana, Federica Gentile per RTL 102.5 e Alessandro Sansone per Radio 105.

LA GARA DEI GIUDICI

Gerry Scotti, Giorgio Panariello, Eleonora Abbagnato e Sabrina Ferilli non saranno solo dei giudici, ma si metteranno in gioco in prima persona. “Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia li vedrà mettersi in gioco e partecipare alla Gara non solo come Giudici ma anche come attivi portatori di allegria e buon umore in una sedicente gara parallela”, si legge nella nota ufficiale diffusa da Mediaset. Tra canzoni e diverteti siparietti, dunque, i quattro giudici metteranno il proprio talento totalmente nelle mani di Maria De Filippi per regalare quattro serate spensierate ai telespettatori.



