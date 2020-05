Amici Speciali, Gaia Gozzi e Alberto Urso “Uno è fidanzato”/ Chi è? Indizi su…

Pubblicità

Anche nella nuova puntata di Amici Speciali si fa cenno al debole che Alberto Urso avrebbe per Gaia Gozzi e anche questa volta Maria De Filippi stronca però sul nascere ogni tipo di gossip sui due come coppia. “Volevo ribadire che i due non stanno insieme, mi sembra giusto chiarire anche perché in studio c’è chi sta davvero con uno dei due” ammette ancora la conduttrice. Chi, dunque, tra Alberto e Gaia è fidanzato? È chiaro che i due non stanno insieme e, ricostruendo proprio quanto accaduto ad Amici Speciali, sembra chiaro che ad essere fidanzata sia Gaia e non Alberto. D’altronde è la cantante di “Chega” ad aver rifiutato più volte le avances del cantante, dichiarando che “Siamo solo ottimi amici”.

GAIA GOZZI È FIDANZATA? MARIA DE FILIPPI FA CAPIRE TUTTO

Alberto Urso, secondo le ultime indiscrezioni sulla sua vita privata, ha rotto la relazione con Valentina Vernia, la ballerina conosciuta proprio durante la partecipazione ad Amici. Di Gaia, invece, si conosce ben poco in quanto a gossip. La cantante potrebbe essere fidanzata proprio con uno dei concorrenti in gara – e si parla di Irama – ma anche con un ragazzo non conosciuto nel mondo di Amici e, in generale, dello spettacolo. Il gossip, dunque, corre ma non trova al momento certezze in merito. Ciò che è certo invece è che Alberto e Gaia sono soltanto buoni amici, nulla di più.



© RIPRODUZIONE RISERVATA