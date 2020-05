Amici Speciali, nuovo regolamento semifinale/ Otto eliminazioni e quattro finalisti!

Pubblicità

Doveva essere una gara senza eliminazioni ma solo per intrattenere il pubblico e fare della beneficenza, invece con l’arrivo della semifinale in onda questa sera in prima serata su Canale 5, i 12 ragazzi in gara si giocano il tutto per tutto. Maria De Filippi ha deciso di rendere Amici Speciali una vera e propria gara ed è per questo che da questa sera arrivano le eliminazioni. Squadra Blu e Squadra Bianca ritornano alle vere e proprie sfide alla fine delle quali ci saranno ben otto eliminazioni. “Venerdì 29 Maggio la semifinale di Amici Speciali con TIM insieme per l’Italia in prima serata su Canale 5… Chi tra i 12 artisti in gara sarà tra i quattro finalisti?”, si legge infatti sulla pagina ufficiale Instagram di Amici, confermando il cambio di programma dello show.

AMICI SPECIALI, SOLO 4 POSTI IN FINALE: CHI CE LA FARÀ?

Non sono ancora chiare le modalità precise delle eliminazioni ma è chiaro che saranno una serie di sfide e di testa a testa a portare, uno dopo l’altro, all’eliminazione dei ragazzi. Otto, dunque, gli eliminati che lasceranno spazio ai 4 finalisti che si giocheranno la vittoria la prossima settimana su Canale 5 nell’ultima puntata. Ricordiamo che in gara ci sono per la squadra Bianca Michele Bravi, Giordana Angi, Gaia Gozzi, Random, Andreas Muller e Alessio Gaudino. Per la squadra Blu invece Stash e i The Kolors, Alberto Urso, Irama, Javier Rojas, Gabriele Esposito e Umberto Gaudino. Chi tra loro riuscirà ad aggiudicarsi un posto nella finale di Amici Speciali?



