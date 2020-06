Amici Speciali, pagelle e vincitore/ Irama omaggia George Floyd e trionfa! La classifica

Pubblicità

Amici Speciali: Irama trionfa, Michele Bravi vincitore morale

Finale non priva di emozioni e di colpi di scena quella di Amici Speciali che si è conclusa con la vittoria di Irama, al secondo posto Michele Bravi, terzo Alessio Gaudino e in fine quarto Umberto Gaudino. Tutti i ragazzi si sono esibiti nel corso della serata ma inevitabilmente l’attenzione si è focalizzata sui quattro finalisti: Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e Umberto Gaudino. È stato proprio il ballerino di latino a dare il via alle sfide, scegliendo una manche tutta basata sul ballo chiamando in causa Alessio. Appassionato come sempre e ancor più determinato, Umberto ha mostrato ancora una volta tutto il suo talento, conquistando anche gli apprezzamenti di Eleonora Abbagnato che lo porterebbe “con me in compagnia”. Peccato la serata per lui sia finita molto presto: Voto 7. Alessio, infatti, ha vinto la sfida contro Umberto, scegliendo di proseguire la finale contro Michele Bravi. Il cantante ha portato subito in scena il suo nuovo singolo, “La vita breve dei coriandoli”, conquistando l’apprezzamento della giuria e del pubblico a casa che gli ha assicurato la superiorità al televoto.

Stash papà e l’omaggio a George Floyd: i momenti più emozionanti della finale di Amici Speciali

Alessio Gaudino è “l’espressione”, come nota la speaker radiofonica Federica Gentile. Il ballerino è infatti riuscito a conquistare chi ancora non lo conosceva e a ricordare a chi l’ha visto anni fa il suo grande talento. Voto per lui 7,5. L’uscita di Alessio dà dunque il via alla finalissima che, senza particolari sorprese, si gioca tra Michele Bravi e Irama. Un intenso Michele Bravi riporta finalmente sul palco il suo “Diario degli errori” e l’emozione sale inevitabilmente alle stelle, grazie anche alla scenografia di Giuliano Peparini. Voto 9 per lui. Irama fa invece scatenare il pubblico con la sua nuova hit, “Mediterranea” ma regala anche un momento di riflessione con un’esibizione che “è un mio pensiero”, dichiara, e che richiama all’attenzione l’uccisione di George Floyd. Giudici in piedi e pubblico conquistato: è proprio Irama a vincere Amici Speciali. Anche per lui voto 9. Una menzione particolare va infine a Stash che ha annunciato in diretta che diventerà papà. Per lui un 10 (fuori gara!)



