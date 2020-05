Amici Speciali pagelle prima puntata/ Alessio trionfa, Michele Bravi incanta tutti

Pubblicità

AMICI SPECIALI, PRIMA PUNTATA TRA EMOZIONI E GAG

Scivola liscia la prima puntata di Amici Speciali che riporta in scena alcuni dei più apprezzati talenti del passato del programma e anche qualche “outsider”, quali Michele Bravi e Random. Nessuna coppa in palio in questa particolare edizione, eppure la sfida si sente comunque, soprattutto grazie a qualche concorrente. Grande protagonista della puntata è Stash che mette pepe alla gara ma offre anche mote risate grazie alle “mozzarelle” con le quali cerca di corrompere i giudici. Ed è proprio lui, alla fine della prima manche, il primo campione di serata. Per ogni manche tre ragazzi di una squadra si scontrano con altrettanti ragazzi dell’altra. Se la prima è vinta da Stash, la seconda la spuntano invece i Bianchi con Alessio Gaudino che conquista la fascia di secondo campione. La terza manche vede tutti e dodici i ragazzi riesibirsi per la scelta del terzo campione. Stavolta è il televoto a decretare il vincitore: i Bianchi.

ALESSIO GAUDINO BATTE STASH E MICHELE BRAVI, MARIA DE FILIPPI RINGRAZIA I RAGAZZI

Il terzo campione della serata, votato dai compagni di squadra, è Michele Bravi. La scelta finale va all’intera giuria: a loro il compito di votare il primo vincitore tra Stash e i The Kolors, Michele Bravi e Alessio Gaudino. Alla fine della votazione, il vincitore è Alessio. Non sono mancati momenti divertenti nel corso di questa prima serata di Amici Speciali, come le prove alle quali la conduttrice ha sottoposto prima Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli e l’immancabile Rudy Zerbi. Simpatico anche il gossip che ha visto coinvolti Alberto Urso e Gaia Gozzi, e il retroscena su Random e Stash svelato da Maria De Filippi. La conduttrice si è inoltre complimentata con i dodici ragazzi per un motivo ben preciso: “Grazie per mettervi in gioco: anche se lo spirito è un gioco, è comunque una gara tra di voi, di solito gli artisti dopo aver raggiunto i dischi d’oro scappano”.



