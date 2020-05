AMICI SPECIALI SECONDA PUNTATA/ Diretta 22 Maggio 2020: Urso vince, Panariello show

Pubblicità

AMICI SPECIALI DIRETTA SECONDA PUNTATA 22 MAGGIO 2020

ALBERTO URSO VINCITORE 1^ MANCHE – I Blu portano a casa la prima manche della seconda puntata di Amici Speciali e donano 10mila mascherine e 10mila tamponi per la lotta al coronavirus. A contendersi il premio vincitore della squadra Blu, per quanto riguarda la prima sfida, sono Alberto Urso, Stash e Umberto. Ad imporsi, senza grosse sorprese, è Alberto Urso. Prima di dare il via alla seconda manche torna la ‘Supercoppa Meravigliosa’, che prevede una sfida su un ring tra Gerry Scotti e Panariello. Quest’ultimo dice di non sentirsela di sfidare Scotti: “non posso fare a pugni con lui”. Ovviamente non è una sfida di pugilato, ma di canto. Panariello è impressionante nella sua spassosa imitazione di Renato Zero. La Ferilli applaude, Vessicchio trattiene a stento le risate. L’esibizione di Scotti è invece una sorta di fusione tra Zero e Malgioglio.

PRIMA MANCHE – Parte Umberto che con il suo balletto in coppia con Francesca Tocca totalizza 697 punti. Gaia canta La Prima Cosa Bella in una versione “nuova”. Alberto Urso con Nessun Dorma ad Amici Speciali fa il pieno di consensi. L’unica che continua a snobbarlo è Gaia, che come ha detto la Pettinelli sembra aver “friendzonato” il cantante. La sfida tra la squadra Bianca e Blu continua, coi grandi campioni di Amici che si battono per la Protezione Civile. Per la Squadra Blu è il momento di vedere all’opera Stash, che ripropone una versione davvero apprezzabile di Another Brick In The Wall dei Pink Floyd. Stash si prende i complimenti dei giurati, ma la De Filippi lo avverte: in questo caso non dovranno votare. “Stash è stato bravissimo con le parole nell’ultima puntata, ma coi fatti un po’ meno”, dice Gaia ironica. Ed ecco l’ennesimo scherzo, servito da Giordana Angi, con le mozzarelle in studio. “Ma sono bocconcini o mozzarelle vere?” dubita Stash. Gag e momenti di leggerezza si alternano alle sfide nella seconda puntata di Amici Speciali.

L’ARRESTO DI SABRINA FERILLI – Scherzo a Sabrina Ferilli durante la diretta di Amici Speciali. L’opinionista di Maria De Filippi teme l’arresto, quando due finti poliziotti, interpretati da due attori, la accusano di aver pubblicizzato illegalmente delle pastiglie dimagranti. “Mi sono agitata, mi tremano le mani”, commenta Sabrina Ferilli quando scopre lo scherzo. Si parte finalmente con la prima prova della puntata, con Gaia che sfida Umberto. “Questa è una cosa forte da vedere”, avverte la De Filippi, prima di dare il via alla sfida tra la squadra Blu e la Squadra Bianca. Non l’ha ancora metabolizzata la Ferilli, che ora siede tra gli altri giurati per assistere alla seconda puntata di Amici Speciale.

LE ESIBIZIONI DELLA SQUADRA BLU DI AMICI SPECIALI

La squadra blu composta dai The Kolors, Alberto Urso, Irama, Javier, Gabriele Esposito e Umberto Gausdino è pronta a far sognare il pubblico con esibizioni che si preannunciano sensazionali. A fornire qualche piccola anticipazione sono Gabriele, Javier e Stash. Eposito, pur non volendo dare spoiler, afferma che potrebbe esserci qualche remake di qualche pezzo del passato perché “mi piace essere camaleontico”. Javier, invece, promette una variazione classica e i fans scommettono sullo Schiaccianoci. Stash, invece, non anticipa nulla, ma promette esibizioni pazzesche. La squadra blu, dunque, tirerà fuori dal cassetto dei pezzi bomba? I fans puntano tutto anche su Irama che potrebbe riproporre il nuovo singolo Mediterranea, sulla voce di Alberto Urso e sulla sensualità di Umberto.

LE ESIBIZIONI DELLA SQUADRA BIANCA DI AMICI SPECIALI

La squadra bianca formata da Alessio Gaudino, Random, Gaia Gozzi, Michele Bravi, Giordana Angi e Andreas Muller non resta a guardare ed è pronta a rispondere con esibizioni altrettanto forti. Random, in particolare, dà appuntamento a tutti i suoi fans per la presentazione del nuovo singolo. “Vi dico che accadranno tante cose, avrò pezzi diversi tra loro da interpretare. Vestirò i panni di personaggi diversi tra loro”, ha aggiunto a Radio Zeta Alessio Gaudino, vincitore della prima puntata. Gaia Gozzi, invece, parla di “un’anticipazione piccantissima”. Tra canzoni e coreografie, dunque, anche i concorrenti della squadra bianca sono pronti per una seconda puntata sensazionale.



