Amici Speciali, semifinale/ Diretta e eliminati: chi saranno i finalisti?

Venerdì 29 maggio, in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce la terza e penultima puntata di Amici Speciali. La semifinale del format nato per raccogliere fondi per beneficienza. La conduttrice, infatti, ha deciso di cambiare il regolamento rendendo la gara più movimentata ed imprevedibile. Se, infatti, inizialmente non erano previste eliminazioni con l’elezione di un vincitore alla fine di ogni puntata, questa sera, ben otto concorrenti dovranno salutare pubblico e giuria e tornare a casa. Le eliminazioni saranno al centro della terza puntata di Amici Speciali nel corso della quale saranno scelti i quattro concorrenti che, venerdì 5 giugno si giocheranno poi la vittoria nella puntata finale. Amici Speciali, dunque, nato inizialmente come un format per fare spettacolo ed intrattenere il pubblico, si trasforma ufficialmente in una gara, ma da chi saranno decretati i quattro finalisti?

AMICI SPECIALI, CHI SARANNO I FINALISTI?

I concorrenti di Amici Speciali sono: Michele Bravi, Random, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino, Andreas Muller, Javier Rojas, Alessio Gaudino, The Kolors, Irama, Alberto Urso, Giordana Angi e Gaia Gozzi. Cinque ballerini e sette cantanti che, questa sera, si sfideranno, probabilmente in quattro gironi, per decidere chi saranno i quattro finalisti che si contenderanno la vittoria nella finalissima del 5 giugno. A votare tutte le esibizioni sarà il pubblico attraverso il televoto tramite sms al numero 477.000.1 (con nome o codice squadra) e la giuria d’eccezione composta da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato. Come sempre non mancheranno Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, volti storici di Amici e i rappresentati di quattro network radiofonici ovvero Anna Pettinelli per Rds, Daniela Cappelletti per Radio Italia, Federica Gentile per Rtl 102,5 e Alessandro Sansone per Radio 105.

LE SFIDE DELLA SEMIFINALE DI AMICI SPECIALI

Alessio Gaudino e Alberto Urso, i vincitori delle prime due puntate di Amici Speciali, hanno scelto le sfide della semifinale del talent show. Giulia Pauselli, ballerina del format, ha chiamato in sala relax il cantante e il ballerino per il seguente annuncio: “Voi siete i due campioni delle prime due puntate. La prossima sarà la semifinale e verranno determinati i quattro finalisti. Essere campioni delle prime due puntate da regolamento vi dà il diritto di scegliere chi si esibirà sia per la propria squadra sia per la squadra avversaria. Partirà per primo tra voi due chi nel corso delle puntate ha ottenuto il punteggio più alto dalla giuria nel corso delle prime puntate”. Le sfide scelte da Alberto, dunque, sono: Alberto e Random; Irama e Gaia; Javier e Andreas. Alessio, invece, ha scelto: Michele Bravi e Umberto; Giordana e Gabriele; Alessio e The Kolors.

MICHELE BRAVI, IRAMA, GAIA, THE KOLORS I FAVORITI PER LA VITTORIA

Chi saranno, dunque, i quattro finalisti? I favoriti, al momento, sono Michele Bravi la cui vittoria è quotata da 2.50 e 3.00; Irama che è quotato tra 6.00 e 8.00; tra 5.00 e 8.00 è quotata la vittoria di Gaia Gozzi mentre quella dei The Kolors tra 4.00 e 5.00. Sono quattro cantanti, dunque, i concorrenti che questa sera potrebbero strappare il biglietto per la finalissima di Amici Speciali. L’unico che potrebbe strappare ad uno dei quattro la finale, stando alle quote riportate da Superscommesse è Alessio Gaudino, il ballerino che ha già vinto la prima puntata e che è quotato come vincitore tra 6.00 e 8.00. I nomi dei quattro finalisti, dunque, sono presenti tra i cinque suddetti? Come sempre, la semifinale di Amici Speciali potrà essere seguita anche in diretta streaming su Mediaset Play.



