Amici Speciali, vincitore e pagelle 2a puntata/ Alberto vince, Maria De Filippi rovina la serata alla Ferilli

AMICI SPECIALI, MARIA “FA ARRESTARE” SABRINA FERILLI

Maria De Filippi alza il livello con la seconda puntata di Amici Speciali e non solo in fatto di esibizioni. La conduttrice gioca subito con l’amica Sabrina Ferilli e questa volta le tira davvero un brutto scherzo, fingendo addirittura un arresto in diretta. L’attrice ne rimarrà scossa per tutta la puntata e in molti, infatti, l’hanno trovata piuttosto silenziosa rispetto al consueto. Ha poi inizio la gara. La prima manche vede i Blu schierare Stash e The Kolors, Alberto Urso e Umberto Gaudino, i Bianchi invece Gaia Gozzi, Alessio Gaudino e Andreas Muller. A trionfare, dopo la prova della “palla magica” sono i Blu anche grazie ad una grandiosa esibizione di Alberto su un medley dei Queen. La squadra infatti lo premia come primo campione della seconda puntata di Amici Speciali. Dopo un intervallo dedicato alla divertentissima sfida canora tra Giorgio Panariello e Gerry Scotti, parte la seconda manche.

ALBERTO URSO VINCE LA SECONDA PUNTATA

La seconda manche di Amici Speciali vede i Bianchi schierare Michele Bravi, Giordana Angi e Random e i Blu Irama, Javier e Gabriele. Stavolta sono i primi a trionfare e la scelta del secondo campione ricade su Random. A Maria non basta lo scherzo fatto a Sabrina all’inizio della puntata, anzi. Dopo aver chiamato nuovamente l’amica al centro, stavolta per una seduta di Yoga, coinvolge Gaia Gozzi in uno scherzo terribile, durante il quale è accusata di plagio. Intanto la gara continua e la terza manche vede tutti e 12 i concorrenti esibirsi stavolta per il televoto che decreta poi vincitori i Blu. È Gabriele il terzo campione della serata e torna al centro con Alberto e Random. La votazione finale della giuria premia Alberto: è lui il vincitore della seconda puntata di Amici Speciali.



