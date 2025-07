Tancredi Cantù, oggi cantante di spicco ed ex allievo ai tempi di Amici 20, ha svelato un particolare retroscena: c’entra anche Elodie!

Risulta senza dubbio tra le stelle sfornate da Amici di Maria De Filippi; Tancredi Cantù ha vissuto l’esperienza nel talent nell’annata 2020-20221 raggiungendo la semifinale del Serale e consacrandosi nei mesi a seguire a colpi di vendite e streaming con numeri da capogiro. Spicca in particolare ‘Las Vegas’, brano lanciato proprio ad Amici 20 e che nei mesi successivi si è imposto nel mercato discografico e soprattutto tra i gusti degli appassionati arrivando – a oggi – a quota 51 milioni di ascolti. Come riporta Biccy, a distanza di anni ha svelato un particolare retroscena riguardante quel periodo e con riferimento ad una collega che ha vissuto la sua medesima esperienza e che oggi domina la scena artistica: Elodie.

Tancredi ‘ostacolato’ da Elodie, il retroscena del cantante ex Amici 20: “E’ una cosa di cui mi pento…”

Tancredi – ex di Amici 20 – è stato ospite di Alvise Salerno nel podcast Music Teller; un’occasione per raccontarsi nel merito della sua ascesa artistica ma anche per portare alla luce un retroscena riguardante Elodie e la mancata uscita di un suo brano. Nessuna accusa di plagio – anche perchè la canzone in questione non era ancora stata rilasciata – ma si evince un particolare rammarico da parte del cantante per quanto accaduto. “C’era una canzone che avrei voluto pubblicare, era l’estate del 2021 quando andava forte Las Vegas… Volevo uscire assolutamente con questo singolo ma mi dissero: ‘No perchè sta andando questa canzone’…”.

Il racconto di Tancredi – come riporta Biccy – prosegue con il riferimento proprio ad Elodie e di come, involontariamente, abbia ostacolato l’uscita della sua hit estiva per il 2022. “A settembre feci uscire l’EP ma quella canzone volevo tenerla per l’estate dopo… Però poi è uscita questa canzone, quindi di questa cosa me ne pento”. La canzone di Elodie in questione è Bagno a Mezzanotte che – come raccontato a Music Teller di Alvise Salerno, avrebbe il ritornello particolarmente simile alla canzone che aveva sperato di poter lanciare per dominare l’estate di quell’anno. “… La mia canzone aveva un ritornello incredibile, solo che qualche tempo dopo uscì Bagno a Mezzanotte di Elodie che aveva il mio stesso ritornello; quindi per quello alla fine non l’ho più fatta uscire”.