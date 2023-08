Amici, The Kolors: Italodisco sbaraglia la concorrenza dei tormentoni/ Il record in classifica FIMI

Amici 14 di Maria De Filippi, The Kolors regnano sovrani nella Top of the Music targata FIMI: il successo di Italodisco

The Kolors registrano un successo inarrestabile grazie al nuovo singolo estivo, “Italodisco”, scrollandosi di dosso l’etichetta di “meteora post-Amici 14”, con il nuovo traguardo targato FIMI. Nella sfida musicale delle canzoni estive, per l’ambito titolo di tormentone, The Kolors si candidano con il nuovo singolo Italodisco, che per la quinta settimana consecutiva insiste e persiste al vertice nella classifica di vendite musicali dei singoli made in Italy, targata FIMI.

Così come si rileva alla visione dei dati della Top of the Music che trapelano sul sito della Federazione dell’industria musicale italiana, che sono aggiornati al periodo compreso dal 4 al 10 agosto 2023, The Kolors permangono alla posizione numero 1 con Italodisco. Il che rappresenta un nuovo ed importante traguardo, nella svolta musicale “EDM”, per la band vincitrice del talent show di Maria De Filippi all’edizione di Amici 14.

Il traguardo targato The Kolors, nella nuova formazione

Reduci dalla sostituzione di un membro e il cambio di Major, segnato passando alla collaborazione con la casa discografica Warner Music Italy, il trio di Stash Fiordispino, quindi, domina ancora una volta il panorama della musica italiana, relativamente alle vendite musicali dei singoli. Al secondo posto nella stessa classifica, troviamo, poi, Vetri Neri di Ava, Anna e Capo Plaza. Terzo posto per Bon Ton di Drillionaire, Lazza, Blanco, Sfera ebbasta, Michelangelo. Quarta classificata Disco Paradise del trio formato da Fedez, Annalisa e Articolo 31. A chiudere la rinnovata Top5- targata Top of the Music di FIMI – é, poi, una tra le canzoni più apprezzate sulla piattaforma di streaming Spotify Italia, nella sezione della playlist Generazione zeta: Bellissimissima di Alfa.

La TOP 5 della Top of the music di FIMI vede ancora in pole The Kolors, nella formazione nuova. Il gruppo musicale italiano si formava a Milano nel 2009 ed é attualmente composto dai cugini Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e dal bassista Dario Iaculli. Fino al 2022 la formazione comprendeva anche Daniele Mona, al sintetizzatore e alle percussioni.

