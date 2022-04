Amici, Tommaso Stanzani attacca Alessandra Celentano: è polemica!/ “Mi hanno massacrato dopo…”

Tommaso Stanzani, è scontro con Alessandra Celentano: “Per colpa sua…”

Tommaso Stanzani prende posizione contro Alessandra Celentano. L’insegnante di “Amici” aveva ricondiviso nelle storie Instagram un vecchio post in cui aveva scritto: “Purtroppo viviamo in un mondo di buonisti. È facile dire: “Sei un grande ballerino” per avere l’applauso del pubblico. Io invece, credo di fare il bene dei ragazzi, non li illudo. E non ho mai sbagliato: gli allievi in cui ho creduto negli anni ora fanno i ballerini in grandi compagnie, gli altri no!”. Il post in questione ha però fatto discutere gli utenti sui social anche perché involontariamente è stato chiamato in causa anche Tommaso Stanzani il quale ha voluto replicare: “Quindi se ballo nell’ultima fila come contorno in una compagnia in automatico divento un grande ballerino? (Ovviamente è una provocazione a certi tweet che leggo). Potrei rispiegare per la centesima volta che ho rifiutato un po’ di proposte perché voglio intraprendere un altro percorso artistico (di qui sono super soddisfatto) ma tanto so che non capireste. Tra l’altro io mi sono presentato come ballerino moderno che ha sempre detto di voler fare televisione“.

Tommaso Stanzani provocato in un post della Celentano/ La risposta "Non capireste"

In un’intervista a Casa Chi, Tommaso Stanzani ha precisato di essere rimasto di stucco davanti alla polemica sollevata dalla Celentano: “Mi sono svegliato la Domenica di Pasqua ed ero molto sereno. Ho scoperto che aveva ricondiviso un post del 2017 in cui lei asseriva di essere un maestra bravissima e che i suoi allievi lavorano in grande compagnie mentre quelli degli altri insegnanti non hanno le stesse possibilità. Quelle persone che hanno un pensiero diverso hanno subito pensato a me che in quanto allievo della maestra Celentano non faceva parte di una compagnia. E’ partito uno shit storm nei miei confronti sui social e sono stato attaccato. Mi hanno accusato di aver sprecato un’opportunità per dedicarmi ad altri progetti”. Tommaso Stanzani ha precisato di essersi presentato ad Amici come ballerino modern con una predilezione per le coreografie televisive. Il ballerino è rimasto stupito dell’attacco della maestra Celentano: “Mi sono chiesto come mai in questo periodo anche la maestra ce l’avesse con me”.

TOMMASO STANZANI, CHI È FIDANZATO TOMMASO ZORZI/ "Matrimonio? Sarebbe bello..."

Tommaso Stanzani e il retroscena sul compleanno di Tommaso Zorzi: “Lui mi aveva chiesto…”

Tommaso Stanzani ha bocciato Rudy Zerbi come ballerino. A Casa Chi durante l’intervista, il ballerino di Amici ha sentenziato: “Rudy è proprio scoordinato”. Tommaso ha poi parlato dei suoi prossimi progetti rivelando di voler scrivere altre canzoni dopo il successo di “Origami”. Il ballerino ha deciso di trasferirsi a Milano da poco tempo anche se non ha vissuto bene il cambiamento: “Ero entrato in un loop e mi ha aiutato Tommy, il mio fidanzato. Quello che dico nella canzone è proprio ciò che mi è successo. Poi a causa Covid mi ero fermato con il lavoro e non facevo nulla. Lui è stato il primo a cui ho detto di aver scritto una canzone e mi ha supportato tanto”.

Beppe Carletti e Tommaso Stanzani/ "Un incontro casuale: siamo una strana coppia"

Una decisione presa anche forse per amore di Tommaso Zorzi che abita a Milano. Tommaso ha svelato un retroscena sul compleanno di Tommaso Zorzi: “Lui mi aveva chiesto di cantare al suo compleanno ma io non me la sentivo. Alla fine gli ho voluto fare questa sorpresa per me non c’era tutto il resto ma c’era solo lui a cui la dedicavo”. Stanzani ha svelato anche i suoi prossimi progetti lavorativi: “Dovrei partire a breve con un progetto solo di danza. Sto lavorando per fare un’altra canzone questa estate. Di cosa parla? Amore in un certo senso ma più che altro libertà e scoprire se stessi”. E per quanto riguarda gli haters, Tommaso ha raccontato: “Al mio fianco ho Tommy che comunque non ci vanno leggeri nemmeno con lui. Vorrei entrare dentro una stanza con 20 persone che mi insultano sui social per vedere cosa mi dicono perché magari parlandoci loro capiscono oppure confermano la loro idea”, ha spiegato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA