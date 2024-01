“Amici? Tutto preparato”: accusa choc di un ex allievo/ Sospetti su Calma e Luca Vismara: la loro replica

Accuse choc contro Amici: “Programma preparato”. Il web elegge due ex allievi sospettati ma…

Da qualche giorno sta facendo il giro del web un video su TikTok in cui un ex allievo, di cui non viene mostrato il volto, in un’intervista parla della sua avventura ad Amici, lanciando accuse molto pesanti alla scuola di Canale 5. Stando alle sue dichiarazioni, ad Amici sarebbe tutto preparato, al punto tale che si saprebbe da ottobre chi va al serale. Un video che ha portato tanti a fare ipotesi su chi possa celarsi dietro la sola voce che fa queste dichiarazioni così forti sul programma di Maria De Filippi.

Due sono i primi nomi sbucati fuori: quelli di Calma, allievo di Rudy Zerbi ad Amici 21; e Luca Vismara, allievo ad Amici 17. Entrambi hanno in comune un percorso complesso, ricco di problemi e scontri, conclusosi con un’uscita precoce dal programma.

Calma e Luca Vismara negano il loro coinvolgimento nel video contro Amici

Di fronte ai numerosi messaggi ricevuti dal popolo del web, sia Calma che Luca Vismara hanno rotto il silenzio, negando il loro coinvolgimento in quel video. “Questa mattina mi sono svegliato e ho trovato una marea di messaggi da parte di chiunque su questo video che gira su TikTok di una manager che fa interviste senza far mettere la faccia alle persone, in cui qualcuno parla male di Amici, programma a cui ho partecipato e dove le cose non sono andate proprio come volevo.” ha esordito Calma, chiarendo la sua innocenza: “Io prendo assolutamente le distanze da questo video perché vengono dette cose che non mi appartengono, la persona non sono io. Io di cose da dire sul programma ne ho ma ho sempre fatto mettendoci la faccia.”

Stessa cosa ha fatto Luca Vismara, che ha definito “becero sputare nel piatto in cui si è mangiato, nel bene o nel male”. L’ex allievo ha anzi sottolineato l’importanza che Amici ha avuto nella sua vita, lavorativa e personale, motivo per il quale è tornato a ringraziare Maria De Filippi e tutto il suo staff.

