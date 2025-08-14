Daytime di Canale 5, calendario svelato: da Uomini e Donne a Verissimo, ecco quando tornano i programmi più amati.

Finalmente Davide Maggio ha svelato le date ufficiali dell’inizio dei programmi più amati di Canale 5, in particolare i due show di Maria De Filippi, Uomini e Donne e Amici, l’amatissimo talk di Silvia Toffanin, Verissimo e non solo. Anche se siamo ancora in pieno periodo estivo, infatti, i telespettatori non vedono l’ora di scoprire quando iniziano i programmi top di Mediaset, che ogni anno generano uno share altissimo e raccontano le vite di numerosi protagonisti del mondo della televisione. Ma bando alle ciance e veniamo al dunque, ecco le date dei nostri programmi preferiti!

Belen Rodriguez sfida Maria De Filippi a Ballando con le stelle 2025?/ "Scelta non gradita": spoiler bomba

Partiamo da Gianluigi Nuzzi che inizierà il suo “Dentro la notizia” a partire dal 1 settembre. L’8 settembre comincerà invece Forum nel “Rai 1 day”. Per quanto riguarda l’attesissimo Verissimo di Silvia Toffanin, vedremo le prime puntate il 13 e il 14 settembre 2025, mentre per tornare a seguire le news di Mattino Cinque si passa al 15 settembre. C’è ancora da aspettare poco più di un mese per Uomini e Donne, che comincerà come al solito alle 14.45 di tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì il 22 settembre 2025 (scopri qui quando iniziano le registrazioni di Uomini e Donne).

Giulia Stabile: "Maria De Filippi? Non le chiedo consigli come fanno altri ex di Amici"/ Ecco perché

Amici, non c’è ancora la data della prima puntata: incertezze sulla partenza

Grande incertezza per la prima puntata di Amici. Ancora non si sa quale sarà la domenica di partenza dato che Mediaset deve riuscire a incastrare tutti i programmi senza accavallarsi. Ancora incerto l’orario e le date del daytime quotidiano del talent di Maria De Filippi che solitamente va in onda dopo Uomini e Donne al pomeriggio. Nelle prossime settimane Mediaset definirà il palinsesto inserendo anche l’amatissimo programma di Queen Mary dove ogni anno ballerini e cantanti si sfidano per mesi interi.