Amici, Veronica Peparini e Andreas Muller non invitati a “Venezia 80″/ L’affondo avvelenato

Amici di Maria De Filippi, Veronica Peparini e Andreas Muller grandi assenti a Venezia 80

Andreas Muller e Veronica Peparini sono nella black-list degli assenti in quanto non invitati al Festival del Cinema di Venezia 80. Un dettaglio che fa ora notare il popolo del web, dal momento che i due sono volti TV conosciutisi al talent show di Amici di Maria De Filippi, e il Festival del cinema tra le personalità e opere di spicco accoglie anche quelli appartenenti a settori vicini, come il piccolo schermo che la coppia rappresenta.

Veronica Peparini e Andreas Muller non invitati al Festival del cinema di Venezia 80

Ma a quanto pare la coppia nata nel piccolo schermo non ha ricevuto alcun invito a prendere parte al Festival del Cinema di Venezia 80, tra gli altri personaggi popolari invitati alla kermesse di premiazioni. Così come testualmente fa sapere in un intervento via Instagram Veronica Peparini, per poi aggiungere una personale opinione maturata sulla manifestazione, anche critica, in particolare sulla quota dei vip partecipativa

“Forse è più figo e controcorrente non esserci a Venezia! C’è chiunque, noi no! Non ci hanno invitato, non saremo troppo fighi. Però stiamo lavorando tra l’altro a un progetto top! Che è il nostro lavoro”, fa sapere dal suo canto la popolare ballerina, coreografa e maestra di ballo storica di Amici, anche in nome e per conto del compagno ex concorrente ballerino ad Amici, Andreas Muller.

Insomma, dalle parole spese dall’esperta di danza, sembra che da parte della coppia via vi sia del malcontento per il mancato invito a presenziare alla kermesse dedicata al cinema.

Accade mentre, intanto, l’altro popolare protagonista di Amici, all’edizione Amici 21 di Maria De Filippi, LDA é al centro di una polemica web, per la presenza non confermata nello spoiler TV e.streaming degli artisti presenti ai Tim Music Awards.

